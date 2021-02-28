Шансы на то, что экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико будет освобождён, сейчас минимальны. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: Москва должна иметь дело не только с Лукашенко, но и с белорусским гражданским обществом © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт отметил, что Бабарико отрицает свою вину, не хочет возмещать ущерб, не идёт на сотрудничество со следствием, а для белорусской власти такая позиция неприемлема.

«Я не вижу причин, чтобы со стороны российской власти вписываться за этого человека, ведь он выводил деньги, по данным белорусского следствия, в том числе российские, за рубеж. Может быть, и стоило бы его показательно наказать. Я логику поддержки Бабарико не совсем понимаю», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что если есть какие-то доказательства связи Бабарико с частью бизнесменов из России, то, наверно, на суде мы их услышим, а если их нет, значит, эта тема должна уходить из публичного пространства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.