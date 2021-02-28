В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты кроме Бабарико признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт отметил, что Бабарико отрицает свою вину, не хочет возмещать ущерб, не идёт на сотрудничество со следствием, а для белорусской власти такая позиция неприемлема.
«Я не вижу причин, чтобы со стороны российской власти вписываться за этого человека, ведь он выводил деньги, по данным белорусского следствия, в том числе российские, за рубеж. Может быть, и стоило бы его показательно наказать. Я логику поддержки Бабарико не совсем понимаю», — указал Дзермант.
Политолог добавил, что если есть какие-то доказательства связи Бабарико с частью бизнесменов из России, то, наверно, на суде мы их услышим, а если их нет, значит, эта тема должна уходить из публичного пространства.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.