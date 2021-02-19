В Белоруссии наступил качественный перелом в политической ситуации, утверждает политолог Алексей Дзермант

Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант рассказал в интервью изданию Украина.ру.

По официальной информации, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля в Сочи.

- Алексей, представит ли в Сочи Лукашенко своему российскому коллеге отчёт о проделанной работе по конституционным преобразованиям?

— Это не называется отчётом. Проинформировать своего коллегу и близкого союзника, безусловно, нужно о том, как прошло Всебелорусское собрание, какие решения были приняты, как президент Белоруссии видит дальнейший процесс реформирования политсистемы. В России внимательно наблюдали за собранием.

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Это говорит о том, что наступил качественный перелом в политической ситуации, власть перехватила инициативу и навязывает свою повестку оппозиционным медиа.

Это позволяет власти уверенно себя чувствовать, в том числе на переговорах с российским лидером. В том смысле, что власть в Белоруссии полностью контролирует ситуацию.

- Лукашенко уже заявил, что не едет что-то просить у президента РФ, хотя в прессе обсуждается возможный кредит в 3 млрд долларов. Какие договорённости могут быть достигнуты на этой встрече?

- Повестка не будет исчерпываться финансовыми вопросами. Существует много вопросов, которые нужно обсудить. На мой взгляд, экономическая тематика должна быть основной. Мы стоим на пороге ещё более тесной экономической интеграции. Это видно по тому, что было принято решение по переориентации белорусского транзита на российские порты. Желание больше ориентировать белорусскую экономику в восточном направлении звучало на Всебелорусском народном собрании. То есть по экономике должны быть серьёзные подвижки.

Почему не состоялось союзное государство? © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Есть серьёзная повестка в сфере безопасности. Это подготовка к учениям «Запад-2021». Это реакция на агрессивные телодвижения с западной стороны в нашем направлении. Есть актуальные политические вопросы. А именно решения по поводу постоянного руководства Комитета Союзного государства, потому что Григорий Алексеевич Рапота уходит с этого поста. Возможно, встанет вопрос о новом российском после.

- А вопрос размещения российских военных баз может быть поднят на встрече двух президентов? И как он может быть решён?

— Трудно говорить об этом, не зная повестки и того, насколько российская сторона нуждается в этих базах, но то, что эти вопросы будут обсуждаться, для меня бесспорно. Уже подтверждено, что Россия продолжит аренду двух военных объектов, которые находятся на территории Белоруссии.

Усиление российского присутствия гипотетически возможно. Особенно в свете того, что на ВНС представители Генштаба и министры иностранных дел говорили о том, что мы отказываемся от нормы в Конституции о стремлении к нейтралитету. Нужно закрепить норму о коллективной обороне. В связи с этим поменяется и Конституция, и доктрина национальной безопасности. А уже в этом свете разговоры о базе, об участи белорусских военных в совместных операциях за рубежом приобретают более реальную почву.

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что на встрече двух президентов будет обсуждаться уголовное дело экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Станет ли судьба банкира и политика предметом торга между Москвой и Минском?

— Наверно, не предметом торга… Обсуждаться это может, хотя шансы на то, что Бабарико будет освобождён, сейчас минимальны. Он отрицает свою вину и не хочет возмещать ущерб, не идёт на сотрудничество со следствием. Для белорусской власти такая позиция неприемлема.

С другой стороны, я не вижу причин, чтобы со стороны российской власти вписываться за этого человека, ведь он выводил деньги, по данным белорусского следствия, в том числе российские, за рубеж. Может быть, и стоило бы его показательно наказать. Я логику поддержки Бабарико не совсем понимаю.

- Песков упомянул о старом обвинении, брошенном в адрес России, о так называемых российских кукловодах, которые стоят за массовыми протестами…

Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

Другое дело, откуда у Бабарико деньги? Деньги на свою деятельность, в том числе политическую, он, как я понимаю, брал из тех средств, которые из России выводились на Запад. Делал ли он это самостоятельно или с поддержкой кого-то в России, следствие должно выяснить.

- Новую порцию санкций в отношении Белоруссии подготовили в США. На этот раз в отношении 43 чиновников в ответ на судебное преследование журналисток «Белсат». На 27 человек санкционный список пополнили и власти Великобритании. Как всё это отразится на отношениях Запада с Москвой и Минском?

— Это продолжение санкционного давления на наши страны. Персональные санкции не сильно эффективны, другое дело, что это может быть началом более масштабных экономических санкций.

Мне кажется, что американцы делают всё, чтобы посол в Минске не появился. Это и санкции, это и встречи с оппозицией в Польше и Литве.

Судя по всему, американская повестка в отношении Белоруссии ужесточается, не исключаю, что мы откажемся от того, чтобы принимать посла. Тем более что не видно никаких попыток с той стороны эти отношения улучшать. Это видно и по белорусскому направлению, и по российскому.