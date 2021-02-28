Экономика Белоруссии остро нуждается в интеграции с Россией, но Россия проживет много лет и не заметит отсутствия белорусской экономики рядом с собой. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Для выживания Белоруссии нужна тесная интеграция с Россией © Youtube / Алексей Зубец

«Похоже, Лукашенко не готов расставаться с контролем над собственной экономикой. А это автоматически будет продуцировать новые кризисы, потому что белорусская экономика на сегодняшний день не эффективна», — указал Зубец.

Если же в вопросе интеграции не будет никаких подвижек, Москва рано или поздно будет вынуждена предпринять какие-то действия для того, чтобы защитить свою экономику от негативного влияния белорусского импорта, добавил специалист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.