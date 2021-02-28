Эксперт подчеркнул, что интеграция нужна прежде всего самим белорусам, но с пониманием этого есть серьезная проблема.
«Похоже, Лукашенко не готов расставаться с контролем над собственной экономикой. А это автоматически будет продуцировать новые кризисы, потому что белорусская экономика на сегодняшний день не эффективна», — указал Зубец.
Если же в вопросе интеграции не будет никаких подвижек, Москва рано или поздно будет вынуждена предпринять какие-то действия для того, чтобы защитить свою экономику от негативного влияния белорусского импорта, добавил специалист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.