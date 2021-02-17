Лукашенко не готов расставаться с контролем над белорусской экономикой, а это автоматически будет продуцировать новые кризисы, считает экономист Алексей Зубец

Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Минске 11 и 12 февраля прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС), делегаты которого приняли резолюцию, обозначив план развития страны на 2021–2025 годы.

- Алексей, как вы в общем оцениваете прошедшее Всебелорусское народное собрание?

— На этом Всебелорусском народном собрании Лукашенко сделал ряд важных заявлений, касающихся его стратегии на будущее, но, по большому счету, серьезных подвижек в части углубления интеграции между Россией и Белоруссией я лично не увидел. Его риторика, его подходы к тому, что происходит в Белоруссии, изменились очень мало.

Мы понимаем, что, с одной стороны, в условиях кризиса — финансово-экономического, глобального и внутрибелорусского — говорить о каких-то преобразованиях было бы просто невозможно, потому что в кризис, при условии падения экономики, серьезными преобразованиями никто заниматься не будет.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Но по этому направлению я не увидел ничего серьезного.

- А что касается внутриполитического кризиса и обещанных Лукашенко реформ — будут ли итоги ВНС иметь какое-то влияние на ситуацию в стране?

— По факту мы имеем затягивание Лукашенко тех преобразований и реформ, которые были бы необходимы для того, чтобы обеспечить будущее Белоруссии политически и экономически.

Но, с другой стороны, нужно понимать, что в кризисный год рассчитывать на какие-то серьезные интриги нельзя, это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что сегодня есть такая дихотомия, развилка: Тихановская—Лукашенко. Если сегодня Лукашенко каким-то образом полностью или частично передаст власть каким-то другим людям, которые будут проводить эти реформы, тогда автоматически возникает фигура Тихановской. А задача России и Белоруссии — сделать так, чтобы этой дихотомии не возникало.

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Но для этого нужно, чтобы на эту площадку не претендовала Тихановская. Важно, чтобы протестное движение рассосалось само собой ввиду невозможности взять власть и отсутствия поддержки населения.

В Белоруссии действительно имеют место достаточно серьезные протестные настроения, но они уже сейчас не привязаны к Тихановской. Белорусы в значительной степени в Тихановской разочаровались. Одна из причин — в том, что она находится за границей, вторая — это то, что у нее нет позитивной повестки дня.

Предположим, завтра Тихановская приходит к власти — что она будет делать? Будет управлять финансами, промышленностью? У нее есть какие-то представления о внешней торговле? о позиционировании белорусских предприятий на тех или иных рынках? У нее ничего из этого нет. И команды, которая помогла бы вот эти проблемы решить, у нее тоже нет.

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Слава богу, сейчас холодно, и протестные акции сошли на нет, но весной они, вполне возможно, оживятся, и все, в том числе и Россия, получат головную боль — что с этим делать и как заставить Лукашенко отказаться от излишнего применения силы и брать пример с российских силовиков, которые, в общем, крайне аккуратно реагируют на оппозицию.

На собрании были анонсированы какие-то поправки в Конституцию, но опять же — непонятно, какой они примут формат и в какой степени Лукашенко готов передать власть.

- В конце февраля ожидается встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Какие у вас прогнозы?

— Есть серьезные проблемы с белорусским транзитом: были обещания еще осенью прошлого года о том, что этот белорусский транзит будет переброшен на российские порты. Сегодня специалисты по логистике, которые в компаниях сидят, которые должны быть операторами белорусского транзита, говорят, что ничего, кроме обещаний, пока не видят.

Если Лукашенко сюда приедет с пустыми руками, без каких-либо конкретных сдвигов в отношениях с российскими компаниями, и вообще с Россией, наверное, ему будет сложно добиться каких-то сдвигов с российской стороны, в том числе и по получению российского финансирования.

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Но то, что экономика Белоруссии остро нуждается в интеграции с Россией, — это не интерес России. Россия проживет без Белоруссии, проживет много лет и не заметит отсутствия белорусской экономики рядом с собой. Это нужно прежде всего самим белорусам.

А вот здесь есть серьезная проблема, и, похоже, Лукашенко не готов расставаться с контролем над собственной экономикой. А это автоматически будет продуцировать новые кризисы, потому что белорусская экономика на сегодняшний день не эффективна.

Россия каждый год оказывает белорусской экономике благотворительную помощь на несколько миллиардов долларов, предоставляет свой рынок для белорусской продукции. Хотя, например, выступал Российский союз производителей молочной продукции и заявил, что белорусский импорт подрывает развитие российской молочной отрасли. И что было бы неплохо что-то с этим делать. Потому что если Белоруссия сюда завозит молоко, которое дотируется белорусским правительством, то российскому производителю с этим конкурировать сложно. Белорусский импорт является одним из препятствий для развития российского сельского хозяйства.

Поэтому у российского правительства возникает вопрос, что с этим делать: мы продолжаем дотировать белорусскую экономику, и они нас кормят обещаниями, либо мы предпринимаем какие-то действия для того, чтобы защитить свою экономику от негативного влияния белорусского импорта?

Вот такая развилка. Посмотрим, что будет дальше. Пока все варианты возможны.