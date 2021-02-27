Репрессивные действия украинских властей в отношении оппозиции вписываются в модель западной демократии с точки зрения находящихся у руля в США политиков, для которых Россия по-прежнему - враг, а не «партнер». Об этом американский журналист Павел Кожевников сказал в интервью изданию Украина.ру

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского и некоторых приверженцев "русской империи" только подкрепляет то, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться в дела других стран, и ее пропагандистские каналы в этих республиках должны быть закрыты», — заявил он.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Шестнадцатого февраля блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

Девятнадцатого февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

В четверг, 25 февраля, Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации обнародовала список из 426 сайтов, которые должны быть заблокированы на территории Украины. Среди них были, в частности, российские СМИ. Основанием для запрета работы сайтов послужило постановление судьи Голосеевского районного суда по делу о расследовании мошенничества в особо крупных размерах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.