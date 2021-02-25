Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Павлом Кожевниковым о «назначениях» Байдена, перспективах для Украины и симметричности ответа России на заявления новой администрации США

Павел Кожевников почти 30 лет живет в США, работает в одной из самых больших по объёму газет в Соединённых штатах Америки «Горизонт», выходящей в Денвере, штат Колорадо, с 1995 года. Газету читают во многих странах мира — России, Англии, Австралии, Германии, Канаде.

- Павел, как вы считаете, насколько существенно, чем и как может угрожать Европе, ЕС и трансатлантическому союзу США и Европы Россия? Почему именно её в качестве угрозы демократии назначил президент США Джо Байден?

— Почему именно Россию «назначили» угрозой? На мой взгляд, это произошло по двум причинам. Давайте вспомним оттепель в отношениях между Россией и США в 90-е годы. Что тогда было в американских политических умах? Для них, с одной стороны, был побеждённый и униженный бывший враг, который с ликованием встретил американское «освобождение от ига коммунизма». Здесь достаточно вспомнить выступление Бориса Ельцина в конгрессе США и его «раболепную благодарность» американскому народу за помощь в этом деле. Речь Ельцина укрепила и элиту, и простых граждан этой страны в правильности рейгановской жёсткой политики в отношении России. Приказ Рейгана Горбачёву — «Comrade Gorbachev, tear down the wall!» ("Товарищ Горбачев! Снесите стену!") до сих пор звучит во всех передачах американских СМИ как дорожная карта политикам США в отношении России.

С другой стороны, был оставшийся не у дел Военно-промышленный комплекс США — это государство в государстве. Клинтон начал, было, закрывать военные базы, урезать бюджет Пентагона, что не на шутку встревожило американских вояк. Это и стало, на мой взгляд, одной из причин победы Буша-младшего — республиканца, который попытался переориентировать ВПК на новые направления. Иран, Ирак и Северная Корея были объявлены врагами США, и против них началась отчаянная кампания. Но вскоре Пентагон понял, что эта триада не того «калибра», что нужен враг посерьёзнее, и стал приглядываться к Китаю, а здесь как раз Путин и подвернулся, ослушавшись, как вы называете, «Вашингтонский обком» своей молниеносной победой над грузинской армией. А там и Украина, к радости ВПК, взорвалась майданом, Крымом и Донбассом. Ну как же такой шанс нашим голодным воякам было упустить?

Конечно же, Байден понимает, что никакой угрозы Россия для США не представляет, поэтому-то и «назначил» её в качестве этой «угрозы». Тем более что все американские эксперты по России, да и их «коллеги» из либеральной тусовки в самой России постоянно твердят о «прогнившем режиме Путина», о «растущем сопротивлении народа диктатору». Ролики протестной молодёжи не сходят с первых страниц западных газет, а каспаровы-шендеровичи-навальные подкидывают дровишки в этот разгорающийся пожар новой холодной войны.

- Почему именно Украина названа Байденом «жизненно важным вопросом для Европы и США»? Абзалов: Зеленский бросит в костер политического благополучия все, что может гореть © РИА Новости, Владимир Трефилов

— Ответ прост и краток — посмотрите на карту, где находится Украина? Любому военному аналитику ясно, что эта страна — выигрышный плацдарм для военных действий. Такое «подбрюшие» у России, конечно же, является «жизненно важным вопросом и для Европы, и для США»?

- Как вы прогнозируете развитие дальнейших отношений по линии США-Россия?

— На мой взгляд, есть несколько сценариев развития отношений между нашими странами. Первый — ужесточение санкций по всем направлениям, отключение России от интерплатформ, изоляция от внешнего мира — своего рода новый «железный занавес». Не удивлюсь, если отправной точкой станет либо очередное «отравление», либо ещё какое-нибудь провокационное событие, типа «ответки» России на наступление украинских хлопцев на Донбассе. Второй, более разумный, сценарий — с помощью санкций попытаться расшатать режим Путина изнутри. Этот план, как считают аналитики в США, может сыграть не сразу, а либо осенью этого года, либо в 2024 году.

- Каким образом в модель европейской демократии вписываются действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса по бессудному закрытию оппозиционных власти украинских каналов и опять же бессудному аресту (наложению санкций) на имущество главного оппозиционера власти Виктора Медведчука?

— На мой взгляд, не вписывается. На взгляд же находящихся у руля в США политиков, закончивших престижные вузы, где до сих пор Россия — враг, а не «партнёр», вполне вписывается. Украина, Грузия, Молдова и другие страны бывшего советского блока для них — жертвы российской агрессии и колониальной политики. Высказывания Жириновского и некоторых приверженцев «русской империи» только подкрепляет то, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться в дела других стран, и её пропагандистские каналы в этих республиках должны быть закрыты. Недавно ваш президент Путин хорошо об этом сказал. Путин об Украине: телевидение и газ © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

- Как вы считаете, на какие действия толкает своими заявлениями президент США Байден украинскую власть и самого Зеленского?

— Зеленский, получив поддержку Байдена, сам не решится на какие-то решительные действия. В его интересах поддерживать войну на Донбассе, заставляя пожалеть тех, кто не захотел жить на Украине, и самим «открыть ворота украинским освободителям».

- Насколько серьезно российское руководство должно отнестись к заявлениям президента США Байдена по всему комплексу поднятых им тем?

— Думаю, нужно отнестись очень серьёзно. Я не знаю, насколько Россия готова к новой холодной войне, поэтому не могу спрогнозировать ответ Путина на брошенный вызов президента Байдена.