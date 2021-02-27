Скорее российский бизнес наладит отношения с предпринимателями из других стран, чем с бизнесменами из Белоруссии. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В качестве примера эксперт привел конкретный инцидент, который произошел с омской компанией.

«В Омске белорусская сторона заказала перловую крупу. Российская сторона ее поставила железнодорожным путем. После чего было объявлено, что крупа якобы ненадлежащего цвета и что оплачиваться эта поставка не будет. Российская сторона подала в суд, выиграла, а теперь белорусская сторона будет выплачивать ей по 150 тыс. рублей в год. Как с такими людьми можно вести бизнес?» — задается вопросом Безпалько.

Если белорусский бизнес действительно добросовестный и хотя бы в какой-то степени независим от президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения, он может вести дела с российской стороной, но это сотрудничество всегда будет под угрозой, потому что в любой момент может поступить какая-то директива, и у людей отберут оборотные средства, средства производства или товары, заключил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.