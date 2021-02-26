Ранее Лерос опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что за ним следит сотрудник СБУ. Мужчину, у которого при себе было удостоверение Службы безопасности Украины, задержали полицейские. В качестве подтверждения Лерос опубликовал фото и видео с задержанным, скан документа, а также фото с его устройств, подтверждающие, что мужчина следил за депутатом.
Кроме того, Лерос опубликовал фотографии отчета о его передвижениях, написанного сотрудником спецслужбы, — в них депутат фигурирует под кодовым именем Цыган. К отчету также были приложены скриншоты соцсетей Лероса.
Как заявили в СБУ, сотрудник службы, следивший за депутатом, был уволен еще в 2014 году, а его удостоверение недействительно.
«Подчеркиваем, что нет никаких оснований, чтобы связывать эту ситуацию с деятельностью СБУ», — сказали в пресс-службе.
В полиции сообщили, что мужчина действительно следил за Леросом, но причину своих действий объяснить не смог.