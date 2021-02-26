Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет никакого отношения к слежке за народным депутатом Гео Леросом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, на которую ссылается Укринформ 26 февраля

Ранее Лерос опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что за ним следит сотрудник СБУ. Мужчину, у которого при себе было удостоверение Службы безопасности Украины, задержали полицейские. В качестве подтверждения Лерос опубликовал фото и видео с задержанным, скан документа, а также фото с его устройств, подтверждающие, что мужчина следил за депутатом.

Лерос потребовал от Зеленского объяснить, зачем за ним следит СБУ © скриншот с видео "bigmir net"

Как заявили в СБУ, сотрудник службы, следивший за депутатом, был уволен еще в 2014 году, а его удостоверение недействительно.

«Подчеркиваем, что нет никаких оснований, чтобы связывать эту ситуацию с деятельностью СБУ», — сказали в пресс-службе.

В полиции сообщили, что мужчина действительно следил за Леросом, но причину своих действий объяснить не смог.