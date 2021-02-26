Популярный украинский горнолыжный курорт в Ивано-Франковской области «Буковель» продолжит работать, несмотря на введение красной карантинной зоны. Об этом 26 февраля сообщается на сайте курорта

Отмечается, что появятся определенные ограничения, однако трассы, подъемники и гостиницы останутся открытыми. Кафе и рестораны должны работать только навынос или с доставкой. Массовые мероприятия и концерты полностью отменены.

«С началом пандемии COVID-19 туристический комплекс "Буковель" придерживается всех карантинных норм и требований. На территории курорта сохраняется масочный режим, повсюду стоят емкости с антисептиками. Мы тщательно убираем в номерах, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест», — говорится в сообщении.

«Бизнес по-украински»: туристов возмутили цены на еду в Буковеле © commons.wikimedia.org, Naumenkophotographer

Неделю назад премьер Денис Шмыгаль заявил, что Ивано-Франковская область «запылала» коронавирусом. Эпидемия коронавируса в области, по его словам, развивается невероятно быстрыми темпами. Он также отметил, что местные власти в текущем году не сделали ни одного шага, чтобы остановить распространение болезни.

Ежедневно в Ивано-Франковске регистрируется около 600 новых больных. В области приняли решение ввести в регионе карантин красного уровня. Опасность распространения новой вспышки коронавируса по всей Украине возникает также вследствие того, что в регионе сосредоточены лыжные курорты, которые продолжают работать.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Карантин продлили до 30 апреля.