Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно отдельных мероприятий, которые, по его мнению, помогут вернуть Крым под контроль Киева. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram

Крымский эксперт рассказал, что на полуострове думают о происходящем на Украине © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины… Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины», — подчеркнул Зеленский в видеообращении на русском языке.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возврат полуострова под свой контроль. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Кроме того, власти Украины объявили 26 февраля в стране днем «крымского сопротивления российской оккупации». МИД Украины заявил, что Россия якобы захватила Крым путем вооруженной агрессии. В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.