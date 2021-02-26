Отмечается, что Зеленский поручил правительству запуск «Крымской платформы», а также реализацию мероприятий по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины… Дорогие крымчане, время возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины», — подчеркнул Зеленский в видеообращении на русском языке.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на возврат полуострова под свой контроль. Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.
Кроме того, власти Украины объявили 26 февраля в стране днем «крымского сопротивления российской оккупации». МИД Украины заявил, что Россия якобы захватила Крым путем вооруженной агрессии. В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.