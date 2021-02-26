Тренд арт-коллаборации произведений живописи и моды в мире набирает обороты, пойти в ногу со временем решил и украинский бренд комбинезонов Overall, соединивший свои модели с изображением картин украинских художников. Об этом сообщает Укринформ 26 февраля

В отличие от мировых модных домов, представители украинского фэшн-бизнеса только начали предлагать покупателям предметы одежды, пошитые из тканей, в качестве принта которых использовались мотивы картин местных художников.

В частности, в новой коллекции Overall можно увидеть работы Александра Ройтбурда, Романа Минина, Василия Цаголова, Алины Пивненко, Николая Маценко и Сергея Мельниченко.

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«Надевая на себя комбинезон Overall, человек надевает идею, доносит миру о своей осведомленности в современном искусстве, показывает, что умеет ценить национальный продукт, Украина сегодня находится на этапе возрождения своей подлинности, на этапе, когда «украинское» начинает быть модным, а отечественные художники узнаваемыми на мировой арене», — заявила основательница бренда Анастасия Браткова.

К продвижению этих идей уже присоединились отдельные украинские артисты, в их число попала рэперша Аlyona Аlyona.