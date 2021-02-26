Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призналась, что не сама ведет свои страницы в Instagram и Facebook, а также ответила, собирается ли осваивать новую социальную сеть Clubhouse. Об этом она рассказала в эфире программы «Хард с Влащенко», вышедшей в эфир 24 февраля на канале «Украина 24»

«Я абсолютно честно говорю: мы делаем это (ведем соцсети. — Ред.) вместе с командой», — заявила политик.

Тимошенко против Майдана. В поисках утраченного имиджа © ba.org.ua

«Будем что-то делать», — заверила Тимошенко.

Ранее Тимошенко сфотографировали на кладбище.

Юлия Тимошенко — экс-премьер-министр Украины, ныне — депутат Верховной Рады и лидер партии «Батькивщина». Несколько раз политик баллотировалась на пост президента страны, но ни разу не выиграла гонку.

В 2011 году была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

Сейчас Тимошенко 60 лет, почти все последние новости о ней касаются смены имиджа: лидер партии поменяла свою привычную прическу «женщины с косой» на романтические локоны, сменила стиль одежды на более женственный, и многие предполагают, что политик не обошлась без пластической хирургии.

Голосовая соцсеть Clubhouse основана весной 2020 года, пока зарегистрироваться в ней могут только владельцы смартфонов Apple и исключительно по приглашению уже зарегистрированных пользователей.

На днях стало известно, что компания Clubhouse наняла разработчика для создания Android-версии своего приложения.