«Я абсолютно честно говорю: мы делаем это (ведем соцсети. — Ред.) вместе с командой», — заявила политик.
На вопрос, собирается ли она освоить еще одну сеть Clubhouse, модную сейчас среди молодежи, Тимошенко ответила коротко.
«Будем что-то делать», — заверила Тимошенко.
Ранее Тимошенко сфотографировали на кладбище.
Юлия Тимошенко — экс-премьер-министр Украины, ныне — депутат Верховной Рады и лидер партии «Батькивщина». Несколько раз политик баллотировалась на пост президента страны, но ни разу не выиграла гонку.
В 2011 году была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.
Сейчас Тимошенко 60 лет, почти все последние новости о ней касаются смены имиджа: лидер партии поменяла свою привычную прическу «женщины с косой» на романтические локоны, сменила стиль одежды на более женственный, и многие предполагают, что политик не обошлась без пластической хирургии.
Голосовая соцсеть Clubhouse основана весной 2020 года, пока зарегистрироваться в ней могут только владельцы смартфонов Apple и исключительно по приглашению уже зарегистрированных пользователей.
На днях стало известно, что компания Clubhouse наняла разработчика для создания Android-версии своего приложения.