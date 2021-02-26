На фоне сложной социально-экономической ситуации, сложной ситуации в здравоохранении Украина получила карт-бланш на зачистку отдельных секторов собственного политического поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Националисты и порошенковцы: кто обеспечил мобилизацию в поддержку Стерненко © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi Дмитрия Абзалова, сейчас президент Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации.

«С одной стороны, ему приходится играть перед собственным электоратом, без чего за него никто голосовать не будет… С другой стороны, он прекрасно понимает, что без поддержки коллег в ближайшие полгода Украина будет в дефолте. Такими темпами она будет в дефолте уже летом, исходя из экономической составляющей», — сказал политолог.

Дмитрий Абзалов добавил, что многие украинцы не смогли выехать на заработки из-за локдауна, что усугубило социально-экономическую ситуацию.

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Ранее президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.