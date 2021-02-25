Президент Владимир Зеленский попал в ситуацию, в которой не может быть правильного решения, считает политолог Дмитрий Абзалов

Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Президент Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США и Европы.

- Дмитрий, означают ли эти слова американского президента полный карт-бланш для Владимира Зеленского относительно зачистки оппозиционного поля на Украине и действий в Донбассе?

— Напоминаю, что сейчас происходят массовые акции радикалов по делу бывшего главы регионального отделения националистов по Одесской области (суд приговорил Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы за похищение депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича. — Ред.).

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине очень сложная, помогать никто не сможет. Сейчас 500 тысяч пришло доз AstraZeneca. Это из топ-5 самых бесполезных вакцин. Во-первых, она практически не помогает от юарского штамма, не столь эффективна против британского и в целом ее эффективность не очень высокая. Преимущества AstraZeneca в том, что она неплохо блокируется с российской вакциной. Есть страны, например, Азербайджан, где даже начались испытания совместного использования. Поэтому в будущем, вероятнее всего, с AstraZeneca будет проще перебираться на «Спутник V». Но по факту это попытка закрыть проблему, которая не закрывается 500 тысячами доз.

Соответственно на фоне сложной социально-экономической ситуации, сложной ситуации в здравоохранении Украина получила карт-бланш на зачистку отдельных секторов собственного политического поля. При этом отдельные сектора трогать нельзя. Зеленский оказался в сложной ситуации.

С одной стороны, ему приходится играть перед собственным электоратом, без чего за него никто голосовать не будет. Ему приходится проводить какие-то решения. Например, то же самое решение по Одессе (по Стерненко). С другой стороны, он прекрасно понимает, что без поддержки коллег в ближайшие полгода Украина будет в дефолте. Такими темпами она будет в дефолте уже летом, исходя из экономической составляющей. Люди не выехали, любой локдаун — это конец. Украина не может нормально пройти общенациональный локдаун.

Будни внешнего управления. Гибридный суверенитет Украины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

Поэтому он зачищает всех конкурентов. Эта схема на данном этапе американских коллег устраивает. В результате будет зачищена растущая «Оппозиционная платформа».

- Будут ли иметь продолжение акции радикалов в поддержку Стерненко? Какую угрозу они несут власти?

— Конечно. Все прекрасно понимают, что самое опасное с приходом Байдена то, что господин Порошенко, которого не посадил сам Зеленский еще в прошлом году, будучи странным и непрозорливым человеком, получает серьезный уровень поддержки.

В результате для него опаснее всего правые радикалы, которые также будут пользоваться сложной экономической ситуацией и ситуацией в здравоохранении, но все это будут валить на власть, не на внешних партнеров. В результате будет усиливаться давление. Поэтому у Зеленского было всего два варианта.

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Трамп тонко относился к развитию этого процесса. Скорее всего, Байден будет помягче, но даже он постарается китайцев ограничивать. В любом случае этот сценарий стал невозможным.

Другой сценарий усиливает конфронтацию с Москвой, но при этом экономическая ситуация и ситуация в здравоохранении ухудшаются. В результате мы проигрываем радикалов. Это цугцванг, ситуация в которой нет хорошего решения. Но, судя по всему, Зеленский решил пойти по сценарию, по которому он не будет четвертован где-нибудь на площади радикалами, а сможет куда-нибудь уехать и спокойно жить. То есть второй сценарий более безопасен для личной безопасности. Но ни тот, ни другой ничего хорошего не несут. В результате власть все равно сломается. Любой сценарий приведет к тому, что ситуация будет ухудшаться.

И приход Порошенко ситуацию не улучшит. Самое опасное в приходе Порошенко будет то, так как остался единственный сценарий, на какой скорости по нему будут двигаться. Социально-экономическая ситуация такая сложная, что из нее выхода уже нет, притом что возможности взаимодействия с Москвой сильно ограничены. Единственный способ отвлечения внимания в этой ситуации — обострение на Донбассе, что происходит, и радикализация: закон о языке, разрыв отношений, выход из авиасообщения со странами СНГ.

В костер личного политического благополучия Зеленский кинет все, что может сгореть. Да, это его согреет, но страну поломает. Ничего хорошего юго-востоку и ОПЗЖ это не несет. Если Зеленский ее сейчас не заткнет, то в итоге он получит очень серьезную политическую силу. Поэтому здесь сценарий прописан. Сомневаюсь, что какой-нибудь европейский партнер или американский коллега сможет это ограничить, даже если захочет.

- Как администрация Джо Байдена поступит с Украиной, учитывая весь комплекс проблем, который вы описали?

— Она попытается сделать вид, что Украина замечательная страна, но особо не будет вникать в ее внутренние перипетии. На самом деле Байдену невыгодно на чью-либо сторону становиться. Если он станет на сторону Порошенко, рассказав, что все имеют право на протест, то он, во-первых, подставится, потому что непонятно, почему Порошенко имеет право на протест, а Трамп не имеет. Во-вторых, поднимется волна критики относительно вмешательства во внутренние дела. Напоминаю, что Украина все еще токсичная из-за истории с его сыном. То есть Байден не заинтересован в том, чтобы публично поддерживать Порошенко.

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Но трагедия заключается в том, что для Зеленского опасно не когда ставят на кого-то еще, а когда не ставят на него. Сам факт того, что его не поддерживают публично, уже дает основание радикалам дальше додавливать систему. Это запах крови в воде. То есть все понимают, что человек еще плывет, но все оппоненты представляют, что это раненный политический игрок.

Поэтому Зеленскому важна поддержка, и он делает много разных пасов на внешний контур, чтобы получить хоть какое-то одобрение. Пытается зажать ОПЗЖ, чтобы показать, что, если я уйду, придет юго-восток, будет еще хуже. Но Байден не заинтересован в том, чтобы делать здесь какую-то ставку. Во-первых, токсичная тема, во-вторых, семейный бэкграунд, в-третьих, ему не до этого.