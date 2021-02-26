Отстаивание модели «Украина как анти-Россия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности — важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе. Об этом глава Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Вассерман объяснил, какую роль Европе уготовили США © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.

По словам Бортника, для США сегодня крайне важно обеспечить независимость Украины от России, при этом речь идет не о суверенитете Украины, а о ее сохранении в зоне прозападного влияния.

«Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики. Я думаю, США будут предпринимать большие усилия для того, чтобы на долгое время закрепить статус Украины как анти-России», — отметил эксперт.

По его мнению, также следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях, и ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.