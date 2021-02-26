Ранее на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден заявил, что Америка вернулась в Европу, и при этом определил Россию как главного противника единства США и Евросоюза.
По словам Бортника, для США сегодня крайне важно обеспечить независимость Украины от России, при этом речь идет не о суверенитете Украины, а о ее сохранении в зоне прозападного влияния.
«Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики. Я думаю, США будут предпринимать большие усилия для того, чтобы на долгое время закрепить статус Украины как анти-России», — отметил эксперт.
По его мнению, также следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях, и ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.