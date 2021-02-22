Отстаивание модели «Украина как АнтиРоссия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности – безусловно важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе, считает глава Украинского института политики Руслан Бортник

Бортник о санкциях СНБО: Зеленский поднял ставки в диалоге с Россией © стрингер

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, которая проходила в он-лайм-режиме, президент США Джо Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.

- Руслан, как вы считаете, это просто риторика, или при Байдене США действительно будут более активно действовать на этом направлении?

— Это реальная политика США. Для США сегодня крайне важно обеспечить независимость Украины прежде всего от России, оказать ей помощь в ее гибридном противостоянии с Россией, в этой войне на истощение и перенапряжение.

Отстаивание модели «Украина как АнтиРоссия» и сохранение этой модели в целостности и стабильности — безусловно важная тактическая задача для американской дипломатии в Восточной Европе. Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Конечно, речь идет не столько о суверенитет Украины, сколько о сохранении Украины в зоне прозападного влияния.

- Будут ли США в рамках этой политики предпринимать новые шаги, или для них все идет, как надо?

— Скорее всего, следует ожидать увеличения военной помощи Украине, особенно в плане флота и строительства военно-морских баз в Азовском и Черном морях.

Следует ожидать ужесточения информационной борьбы с российским влиянием на украинском пространстве (имеется в виду Центр противодействия дезинформации, который сейчас создается), а также ужесточения политической и медийной конкуренции (что мы сейчас наблюдаем).

Я думаю, всерьез будут рассматривать вопрос кандидатства Украины в НАТО как элемента вовлечения в западную систему обороны и политики. Я думаю, США будут предпринимать большие усилия для того чтобы на долгое время закрепить статус Украины как АнтиРоссии.

- Если в этом контексте рассматривать санкции против Медведчука, это была идея Зеленского, или ему посоветовали?

— Сложно сказать. В принципе, эта идея проистекает из психотипа самого украинского президента, но, очевидно, что западные партнеры поддерживают эту затею. Конечно, смешно думать, что Зеленскому позвонили из Вашингтона и велели это сделать. Корень этой проблемы — это политическая конкуренция внутри Украины, это падение рейтинга власти и рост рейтинга оппозиции. Просто Вашингтон и некоторые другие столицы Европы поддерживают любые действия против российского влияния в Украине.

Но тут был еще и дипломатический ход. Медведчук был каналом коммуникации между Банковой и Кремлем, и сегодня этот канал коммуникации прерывается таким образом. То есть это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок «Минска», вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки.

- А Зеленский понимает, что теперь он больше не сможет пиариться на переговорах с Путиным и заявлениях о мире?

Анатолий Вассерман: Байден ограбит Украину и натравит ее на Россию © РИА Новости, Александр Натрускин

- Будет ли Зеленский по-настоящему превращаться в «Порошенко-2»? Если да, как он будет решать вопрос с радикалами, которых он якобы боится?

— Сегодня задача для Зеленского превратится не в «Порошенко-2», а в «Зеленского-2». Обеспечить такую монолитность политической системы и такой контроль над ней, чтобы стало возможным пойти на второй срок. Конечно, Зеленский не Порошенко. Но дрейф вправо и самого Зеленского и его партии «Слуга народа» — это очевидная реальность, и сам президент тоже будет «праветь».

- А как в противостоянии между Россией и Западом вокруг Украины будут вести себя те страны Европы (Австрия, Италия, Венгрия), которые выступают против конфронтации с Москвой?

— Они будут пытаться соблюдать максимальный нейтралитет в этом противостоянии. Это же касается и американо-китайского конфликта. Общественное мнение в Европе сводится к тому, что европейцы хотят соблюсти нейтралитет в этой ситуации. Но если конфликт будет идти через призму НАТО, они будут молча соглашаться использовать эту структуру в конфликте. Хотя преимущественно будут соблюдать нейтралитет.

Отношения между Россией, Евросоюзом и НАТО как организациями ухудшаются и будут ухудшаться, а отношения России с отдельными странами ЕС и НАТО будут сохраняться на позитивном уровне еще какое-то время.

- Когда в СМИ и экспертном сообществе обсуждаются резкие высказывания политиков, то очень часто используется словосочетание «повышение ставок». До какого момента эти ставки еще будут повышать, и когда уже начнется игра?

— Ставки будут повышаться до возникновения реальной угрозы большой войны. Если будет возможна большая война, тогда могут начаться реальные переговоры. Пока что путем политической риторики, санкционных ограничений и подогревания локальных конфликтов будут повышаться ставки и будет прощупываться позиция сторон с тем, чтобы понять, готов ли кто-то уступить.