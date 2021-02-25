Украинская певица Оля Полякова, выступающая в роли детектива шоу «Маска», где должна отгадывать скрытых под плотными костюмами медийных персон страны, в очередной раз на программе ляпнула лишнее. Об этом стало известно из публикации на Instagram-странице канала «Украина», выложенной 24 февраля

Во время эфира при попытке угадать, кто скрывается в образе козы, между Поляковой и артистом Dzidzio завязался диалог, что называется, «ниже пояса».

«Может она (коза. — Ред.) не спала с Dzidzio, потому что с ним не выспишься?» — предположила Полякова.

«А ты пробовала? Ты попробуй!» — обиженно возмутился Dzidzio.

«Носорог!»: Полякова «спалилась» в постели с мужем © Оля Полякова/Инстаграм

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Шоу «Маска» является адаптацией американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

В качестве детективов в украинской версии программы выступают певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, а также исполнитель Олег Винник.

За несколько первых эфиров шоу Полякова уже успела попасть в несколько скандалов из-за излишне колких замечаний в адрес коллег, а Данилко неоднократно делал крупные ставки на свой выигрыш — квартиру в Киеве и публичный стриптиз собственного исполнения.