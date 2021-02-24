Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, участвующий в проекте «Маска» в качестве одного из детективов, что должны угадывать появляющихся на сцене известных людей, в очередной раз попал в странную ситуацию. Во время эфира на жюри программы напали мужчины с саблями. Соответствующее видео появилось в в Instagram шоу 24 февраля

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Продюсер ущипнул ее за мягкое место, обращая на себя внимание, во взгляде его в этот момент читалось: «Смотри, на меня нападают», на что исполнительница тут же отреагировала, побежав защищать коллегу.

«А ну отойди! Отойди от него! Вы что?» — сказала она мужчине с саблей, бросив в уходящего нападавшего кочан капусты.

«Бедный мужчина, капустой в спину», «Она в Винника попала», «Оля, фас! Оля и фаснула», «Какой бред», — отреагировали пользователи.

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На предыдущих эфирах «Маски» Андрей Данилко неоднократно оказывался в сложной ситуации, правда, тогда по своей вине. Так, на одного из участников артист поставил свою квартиру в центре Киева, а угадывая другого пообещал раздеться догола и танцевать, если ошибся.