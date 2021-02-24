Во время съемок несколько участников в восточных нарядах спустились со сцены прямо к судейским креслам, направив на них сабли. В этот момент певица Оля Полякова не сидела на своем месте, а стояла спиной к Данилко.
Продюсер ущипнул ее за мягкое место, обращая на себя внимание, во взгляде его в этот момент читалось: «Смотри, на меня нападают», на что исполнительница тут же отреагировала, побежав защищать коллегу.
«А ну отойди! Отойди от него! Вы что?» — сказала она мужчине с саблей, бросив в уходящего нападавшего кочан капусты.
«Бедный мужчина, капустой в спину», «Она в Винника попала», «Оля, фас! Оля и фаснула», «Какой бред», — отреагировали пользователи.
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На предыдущих эфирах «Маски» Андрей Данилко неоднократно оказывался в сложной ситуации, правда, тогда по своей вине. Так, на одного из участников артист поставил свою квартиру в центре Киева, а угадывая другого пообещал раздеться догола и танцевать, если ошибся.