Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин и посол КНР Фань Сяньжун обсудили увеличение объемов торговли, борьбу с коронавирусом и отмену визовых требований. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства

КНР и РФ стали главными торговыми партнерами Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Евгений Енин встретился с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном. Собеседники обсудили дальнейшую активизацию стратегического партнерства Украины и Китая, укрепление политического диалога, в частности проведение очередного раунда политических консультаций министерств иностранных дел, расширение межпарламентского и межрегионального взаимодействия. Отдельной темой встречи стало увеличение объемов торговли», — говорится в материале МИД.

Сам же Енин уточнил, что в ходе встречи обсуждались также вопросы отмены виз и противодействия коронавирусу.

«Не могу не отметить договоренность начать работу над взаимной отменой визовых требований. В фокусе внимания, конечно же, и увеличение объемов торговли между странами и активизация диалога по устранению торговых барьеров. Также поблагодарил за помощь КНР нашей стране в противодействии COVID-19», — написал он в Facebook.

По данным украинского МИД, товарооборот между Украиной и КНР в 2020 году составил $15,4 миллиарда.