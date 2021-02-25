Однако разгромные цифры на выборах в городские, областные и районные советы даже в тех областях, где президент раньше побеждал с огромным отрывом, говорят о том, что от его личного рейтинга почти ничего не осталось.
«Следовательно, его партия, которая всего год назад могла сформировать монобольшинство в местных советах, в 2020-м оказалась даже не вторым, а порой и не третьим по счету миноритарным партнером. Это прямое следствие того, что Зеленский не выполнил своих главных обещаний», — указал Вышинский.
Единственное, что немного укрепило его рейтинг накануне выборов, — это форсированная и демонстративная реконструкция мостов и дорог после летнего наводнения, которая добавила «Слуге народа» несколько процентов на выборах в ряд областных советов.
С другой стороны, вся эта показная деятельность происходила за счет денег, изъятых из коронавирусного фонда, — на фоне полуразрушенной системы здравоохранения и уничтоженной карантином сферы услуг, которая является экономическим двигателем западного региона страны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.