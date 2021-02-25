Большая часть Западной Украины и не была очарована президентом Владимиром Зеленским изначально: здесь остались сильны позиции «Свободы», «Европейской солидарности», «Голоса» и местных политических проектов. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Святослав Вышинский: США объявили Китаю «войну за европейское наследство», но Россия будет главным полем боя © Facebook, Філософ Вишинський

«Следовательно, его партия, которая всего год назад могла сформировать монобольшинство в местных советах, в 2020-м оказалась даже не вторым, а порой и не третьим по счету миноритарным партнером. Это прямое следствие того, что Зеленский не выполнил своих главных обещаний», — указал Вышинский.

Единственное, что немного укрепило его рейтинг накануне выборов, — это форсированная и демонстративная реконструкция мостов и дорог после летнего наводнения, которая добавила «Слуге народа» несколько процентов на выборах в ряд областных советов.

С другой стороны, вся эта показная деятельность происходила за счет денег, изъятых из коронавирусного фонда, — на фоне полуразрушенной системы здравоохранения и уничтоженной карантином сферы услуг, которая является экономическим двигателем западного региона страны, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.