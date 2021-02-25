В Минске 11 и 12 февраля прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС), делегаты которого приняли резолюцию, обозначив план развития страны на 2021-2025 годы.
Эксперт считает, что это связано со стереотипами, которые присутствуют в Белоруссии еще с советских времен.
«О крупном бизнесе вообще говорить не приходится. Хотя монополизация бизнеса — это естественный процесс, и потом, в некоторых проектах ни средний, ни тем более мелкий бизнес просто не потянут задачу», — рассуждает Лущ.
Главное, чтобы существовали эффективные механизмы контроля, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.