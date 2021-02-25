В Белоруссии нужна большая свобода предпринимательства, поскольку власть боится развития малого и особенно среднего бизнеса. Об этом рассказал один из лидеров объединения «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: В Беларуси надо воспользоваться паузой и провести реформы © из личного архива Сергея Луща

Эксперт считает, что это связано со стереотипами, которые присутствуют в Белоруссии еще с советских времен.

«О крупном бизнесе вообще говорить не приходится. Хотя монополизация бизнеса — это естественный процесс, и потом, в некоторых проектах ни средний, ни тем более мелкий бизнес просто не потянут задачу», — рассуждает Лущ.

Главное, чтобы существовали эффективные механизмы контроля, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.