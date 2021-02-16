Политическое объединение Белоруссии и России, как это уже было неоднократно в нашей совместной истории, обязательно произойдет, считает один из лидеров пророссийского объединения «Союз» белорусский политик Сергей Лущ

- Сергей, вы позиционируете себя как пророссийского политика, но оппозиционного Александру Лукашенко. В чем в таком случае ваши главные разногласия с Александром Григорьевичем?

— Мы намеренно избегаем термина «пророссийский», так как многие белорусы трактуют его как присоединение к России в качестве губернии. Что, конечно, не соответствует действительности. Мы просоюзная партия.

То есть мы поддерживаем интеграцию с Россией в разных вариациях, включая Союзное государство. Очевидно, однажды произойдет и политическое объединение. В нашей совместной истории это было неоднократно. Но пока речь идет об экономическом, военном союзах, совместной позиции на международной арене.

Пожалуй, принципиальные разногласия с властью, если говорить о внешнеполитической повестке, у нас в отношении к союзному строительству. Мы считаем недостаточными темпы развития интеграции с Россией.

Критически относимся к многовекторности. То есть никто не возражает против развития международных отношений, но стратегический вектор развития Беларуси должен быть в восточном направлении. Это требование самой жизни.

Что касается внутриполитической повестки, то здесь много положений, которые нам видятся по-другому. Например, экономические свободы для бизнеса… Власть боится развития малого и особенно среднего бизнеса.

Это, вероятно, еще советские стереотипы. О крупном бизнесе вообще говорить не приходится. Хотя монополизация бизнеса — это естественный процесс, и потом, в некоторых проектах ни средний, ни тем более мелкий бизнес просто не потянут задачу.

Главное, чтобы существовали эффективные механизмы контроля.

Мы, как представители прогрессивного поколения, выступаем за политические реформы: демократическое распределение верховных полномочий — надо уходить от авторитарной модели управления, которая была, может, хороша на определенном этапе развития республики, но не работает сегодня; прозрачную систему выборного процесса; местное самоуправление — пусть люди на местах сами ставят задачи и сами их решают, государство должно концентрировать усилия на стратегических целях.

И, конечно, развитие политических партий — Лукашенко скептически относится к политическим партиям, мы же, напротив, полагаем, что именно создание новых дееспособных партий, включая умеренно оппозиционные, и выделение им квоты в парламенте позволят стабилизировать обстановку в стране.

Все эти задачи придется решать нашему поколению.

Действующая власть слишком консервативно смотрит на означенные положения. И, понимая естественность процесса, мы даже не критикуем власть, а просто продвигаем свое видение.

- Ближайшая встреча лидеров России и Белоруссии должна состояться уже в конце февраля. Как вы думаете, с чем Лукашенко приедет на встречу с Путиным?



— Сегодня для Белорусской Республики главные вопросы — это общественно-политическая стабильность и экономический рост. По первому пункту мы благодарны руководству России за оказанную политическую поддержку — авторитет России остудил пыл западных покровителей противников белорусской власти. А вот с экономикой сложнее.

Пока Москва оказывает Беларуси только порционную помощь кредитами, которые идут на уплату долгов перед самой Россией. Эта мера спасает Белорусскую Республику от статуса неплатежеспособного государства. Но у нас нет средств на развитие.

Понятно, что подписание интеграционных дорожных карт решит многие проблемы. Но Лукашенко настороженно относится к вопросу союзного строительства. Это видно по реальному состоянию дел в этом вопросе. Поэтому, скорее всего, президенты договорятся по очередному денежному траншу.

И то не факт, ведь на ВНС Лукашенко не сказал ничего конкретного из того, о чем договаривались президенты ранее.

Так, Путин говорил о новой конституции как гаранте внутренней стабильности и досрочных выборах. Да, это было сказано в период острой фазы конфликта в Беларуси. Теперь протесты несколько поутихли.

Но повестка не должна меняться. Ведь весной, скорее всего, все повторится: причины, породившие протест, не устранены. И референдум по принятию новой конституции, скорее всего, пройдет по тому же негативному для власти сценарию, что и президентские выборы. То есть Москва смотрит на решение вопроса стратегически, а Минск — по состоянию на сегодня, и здесь кроется опасность.

Надо воспользоваться паузой и провести реформы. Потому что, когда протесты возобновятся, реформы уже не помогут. На том этапе они будут восприниматься как слабость власти.

Касательно союзного договора с трибуны ВНС также было сказано, что наднациональные органы якобы не нужны. Но тогда как строить Союзное государство?

В общем, при таких взглядах Минска на интеграционные вопросы и вопросы обеспечения внутренней безопасности в Беларуси, за которую косвенным образом несет ответственность и покровительствующая нам союзная Москва, ожидать от российского руководства значительной помощи не приходится.

- По словам Лукашенко, до конца года все политические партии в Беларуси должны пройти процедуру перерегистрации. Что стоит за этой инициативой? Вот и сам Александр Григорьевич говорит: мол, предупредите людей, чтобы они думали, прежде чем вступать в какую-либо организацию. Вас уже предупредили?

— По-хорошему, перерегистрацию партий давно надо было провести. «Живых» партий практически нет. Поэтому идея пересмотреть партии на предмет их дееспособности нами целиком поддерживается.

Другое дело, что следует создать благоприятные условия для образования новых партий — настоящих, на которые сегодня в белорусском обществе имеется огромный запрос. К слову, кроме предупреждений о том, чтобы подумать, прежде чем вступать в какую-нибудь партию, власть с той же трибуны пожелала молодежи не уходить из политики и именно через партии себя реализовывать в этой сфере.

Понятно, что, выдавая такой посыл, президент анонсировал создание так называемой партии власти, ядром которой и станут участники ВНС. Но и мы свою нишу займем. Уверен, власть нормально воспринимает нашу деятельность, и даже на фоне этой лояльности нас порой считают провластными.

На самом деле мы относимся к числу конструктивной оппозиции. То есть у нас имеется разное с властью видение тех или иных вопросов. Но мы сходимся в том, что решение задач должно осуществляться эволюционным путем, а не путем разрушений и насилия. Должен быть кто-то, кто скажет, как есть на самом деле. И это мы.

- Сейчас в Белоруссии официально работают порядка 15 политических партий. Сколько останется? Или сколько появится новых?



— Беря во внимание плачевное состояние партийной системы Беларуси, можно предположить, что после перерегистрации останутся считаные партии, и то потому, что им покровительствует власть.

Пока просматриваются три-четыре партии, которые продолжат существование. К ним определенно добавят пару-тройку новых организаций — просоюзную партию и партию умеренно прозападного толка. Конечно, этого недостаточно.

Но здесь важно качество. Если эти партии будут представлены в парламенте, то для начала будем считать результат хорошим.

- Но помимо официально зарегистрированных оппозиционных партий, есть в Беларуси еще и так называемая «новая оппозиция». Например, Народное антикризисное управление (сокращенно НАУ) — структура, тесно связанная с бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Так вот, ее представители объявили Всебелорусскому национальному собранию бойкот. Сможет ли Лукашенко справиться с уличной оппозицией? Ведь, как он сам заявляет, ему с Тихановской говорить не о чем.

— Разумеется, новая прозападная оппозиция в официальной партийной системе представлена не будет. С программой, направленной на разрушение всего, что есть, и поддержку санкций против национальной экономики, было бы странным с их стороны рассчитывать на регистрацию партии.

Даже согласно закону о политических партиях, имеется много оснований не регистрировать организацию, призывающую к свержению государственного строя, экстремизму, саботажу и т.д.

Но здесь правильно возникает вопрос: как решить проблему уличных протестов? Мы всегда считали, что партийное строительство является эффективным инструментом сохранения общественной стабильности.

Если политически активные граждане имеют возможность реализовать свои политические амбиции через партийные лифты, им незачем идти с этими задачами на улицу. Правда, потребуется решить вопрос доверия граждан к партиям.

Очевидно, что действующие партии данную задачу выполнять не могут, и потому только на новые организации власть может делать расчет. Легализация умеренно оппозиционных партий непременно решит проблему.