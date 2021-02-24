Новая возлюбленная Налчаджиоглу добавила к посту геолокацию, указав, что они находятся на одном из самых известных горнолыжных курортов Украины — Буковеле.
Аналогичную публикацию сделал и сам бизнесмен, правда, он предпочел сториз, которые пропадают через 24 часа, а не запись на своей странице.
Читайте также: Френдзона: Лорак отфутболила Лазарева.
Предприниматель прожил 10 лет в браке с известной украинской певицей Ани Лорак, у пары родилась дочь. В 2018 году Мурата Налчаджиоглу застукали в ночном клубе в компании неизвестной девушки, которой он гладил бедра. Видео произошедшего попало в сеть, спустя непродолжительное время бизнесмен и артистка развелись.
На данный момент ни Налчаджиоглу, ни Лорак не состоят в новом браке. Певице приписывали роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, однако связь с ним исполнительница отрицает.