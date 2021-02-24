Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак — Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе со своей избранницей Лилией. Снимком, сделанным во время совместного отдыха, она поделилась 23 февраля на своей странице в Instagram

Новая возлюбленная Налчаджиоглу добавила к посту геолокацию, указав, что они находятся на одном из самых известных горнолыжных курортов Украины — Буковеле.

Аналогичную публикацию сделал и сам бизнесмен, правда, он предпочел сториз, которые пропадают через 24 часа, а не запись на своей странице.

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Френдзона: Лорак отфутболила Лазарева © Instagram Сергея Лазарева Ани Лорак, у пары родилась дочь. В 2018 году Мурата Налчаджиоглу застукали в ночном клубе в компании неизвестной девушки, которой он гладил бедра. Видео произошедшего попало в сеть, спустя непродолжительное время бизнесмен и артистка развелись.

На данный момент ни Налчаджиоглу, ни Лорак не состоят в новом браке. Певице приписывали роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, однако связь с ним исполнительница отрицает.