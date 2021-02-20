Украинская певица Ани Лорак в очередной раз появилась на публике в компании российского исполнителя Сергея Лазарева, с которым ей приписывают роман. И если раньше артистка никак не реагировала на слухи, на этот раз она решила четко расставить все точки над i, выложив соответствующий пост в Instagram 20 февраля

«Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга», — написала Лорак под совместным видео с Лазаревым.

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«Вместе вы просто», «Вы счастливы? Ваша мечта о воссоединении сбылась, ну и наша тоже», «Берегите эту родственную связь», «Два голубчика», — написали фанаты.

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Ани Лорак, она же Каролина Куек, скрывает подробности своей личной жизни. Исполнительнице долгое время приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым.

Известно, что в 2019 году певица развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.