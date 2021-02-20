«Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга», — написала Лорак под совместным видео с Лазаревым.
Однако поклонники обоих исполнителей в эти слова не поверили и остались при своем мнении.
«Вместе вы просто», «Вы счастливы? Ваша мечта о воссоединении сбылась, ну и наша тоже», «Берегите эту родственную связь», «Два голубчика», — написали фанаты.
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Ани Лорак, она же Каролина Куек, скрывает подробности своей личной жизни. Исполнительнице долгое время приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым.
Известно, что в 2019 году певица развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила 10 лет. У пары осталась общая дочь.