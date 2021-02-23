Для того чтобы в Белоруссии возник политический кризис вовсе не обязательно, чтобы соотношение сторонников и противников власти было 50 на 50. Вполне может быть и 80 на 20 или 70 на 30. Об этом рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич о Всебелорусском собрании и перспективах Союзного государства: Будем относиться к этому с осторожным оптимизмом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Когда я приезжал в Минск, или в Могилёв, или в Витебск, или в другой город, который и на карте-то не все белорусы найдут, я спрашивал: ну, как вы относитесь к тому, что есть? Понятно, что представлялся, говорил, что сам из Петербурга. Я Всегда слышал следующее: у нас огромное количество претензий к власти. Я на это говорил: так скоро выборы, проголосуйте за кого-то ещё. А в ответ, как правило, звучало: что-то неохота. Спрашивал: почему? А в ответ: этот порядок мы знаем, мы к нему привыкли… А будет ли новый лучше? То есть процент этих людей весьма и весьма велик. Но вы их не услышите. Вы их не увидите в телевизионном эфире, вы их не прочтёте на страницах газет. Даже в интернете они не особенно сидят — потому что многие из них помнят Брежнева, и возможности интернета они представляют себе достаточно слабо, скажем так, если он у них есть», — рассуждает Межевич.

Во всяком случае значительная часть белорусского общества своей глубинной народной мудростью понимает, что путем уличных выступлений нельзя прийти к конструктивному решению проблем страны, и что для налаживания жизни после серьезных потрясении требуются десятки лет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.