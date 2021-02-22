Александр Лукашенко специально проводит суд над экс-кандидатом в президенты Виктором Бабрико накануне встречи в Сочи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец

По его словам, Лукашенко, видимо, решил поднять ставки пред переговорной дискуссией в Сочи, предъявив Бабарико целый вал обвинений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судебный процесс над Бабарико — внутреннее дело Белоруссии.

«Видимо, все же судьба банкира, который работал на российскую корпорацию, беспокоит Кремль, предполагаю, что Лукашенко будет стараться за это попросить деньги или иные обязательства, но как на самом деле, неизвестно, потому что Лукашенко — это человек, который на шантаж не поддается. Может быть, он предъявит цену за голову Бабарико в обмен на то, что этот человек покинет пределы Белоруссии», — предположил Дмитрий Болкунец.

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Алексей Дзермант: Лукашенко может чувствовать себя уверенно на переговорах с Путиным © Facebook, Алексей Дзермант Виктора Бабарико обвиняют в ряде экономических преступлений. В том числе в том, что группа топ-менеджеров банка под его руководством с 2004 по 2020 год получила около 12 миллионов взяток от бизнесменов за положительные решения при оформлении кредитов.

Среди преступлений, вменяемых Бабарико, вывод средств за границу и легализация преступных доходов. С этой целью, по версии следствия, банкир приобрел два капитальных строения в Минске. Бабарико, который не признает свою вину, грозит до 15 лет лишения свободы. По делу о получении взятки проходит и ряд заместителей правления «БелГазпромбанка».

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который возглавлял избирательный штаб отца, задержали в июне прошлого года в Минске.