Переговоры с Лукашенко в Сочи пройдут в формате злого и доброго полицейского, считает российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

По официальной информации, встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля в Сочи. Главы двух стран могут обсудить новый кредит для Белоруссии в размере 3 млрд долларов, однако, по словам белорусского лидера, он едет в Сочи не для того, чтобы что-то «просить».

- Дмитрий, что станет предметом разговора двух президентов?

- Одной из главных тем станет ситуация в Белоруссии. Александр Лукашенко детально проинформирует о тех достижениях, которые он мог получить за последние пять месяцев после встречи, которая прошла в Сочи пять месяцев назад. И расскажет Владимиру Путину, как он выполняет свои же обещания, которые дал в сентябре.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Лукашенко ушел от выполнения своих обязательств и пытается сейчас тянуть время. Он будет придумывать легенду о том, что является защитником России на западных рубежах, и если его не спасут, то в Белоруссии начнется революция, которая перекинется на Россию. Именно с таким тезисом Лукашенко едет на эти переговоры.

Что касается более детальных текущих вопросов, то это будет замена госсекретаря Союзного государства: Рапоту поменяют на Мезенцева, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Будет обсуждаться соглашение о переброске транзита грузов с территории балтийских стран на российские порты, вопросы военных учений.

Но главный вопрос, который всех беспокоит, — это ситуация в Белоруссии и транзит власти. Учитывая, что Лукашенко попытается затянуть время, это представляет определённую угрозу и для российской стабильности, потому что потеря Белоруссии для России обернется катастрофической внутренней проблемой не только на внешних рубежах, но и на внутриполитическом российском векторе. Плюс это скажется на потенциале Евразийского союза, потому что Лукашенко сейчас является неустойчивой фигурой, которая не имеет никакой поддержки в обществе.

- Тем не менее на Всебелорусском собрании Лукашенко назвал примерную дату референдума по Конституции.

— Лукашенко планировал провести этот референдум весной 2021 года. Об этом он заявлял еще полгода назад. Сейчас он переносит эту дату, нет никакого основания полагать, что не лжет в этот раз. Никто никакой проект Конституции не видел, никакое обсуждение Конституции не шло. Это все пустые слова, за которыми нет никакого наполнения.

- Зачем эта встреча нужна Владимиру Путину? Что он скажет своему белорусскому коллеге?

— Он напомнит ему об обязательствах, которые Лукашенко взял на себя. Российская Федерация может напомнить Александру Григорьевичу судьбу некоторых политических беженцев типа Януковича, которые не выполняли договорённости. Сейчас ситуация очень напоминает то, что было в Украине. Януковичу перед его бегством Россия успела дать кредит, и эти деньги не спасли Януковича.

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Я бы еще добавил, что у Лукашенко будет отдельная встреча с Дмитрием Медведевым. Видимо, это будет формат доброго и злого полицейского. У Медведева и Лукашенко никогда не было хороших отношений. Дмитрий Анатольевич, можно сказать деликатно, не любил своего коллегу, а Лукашенко отвечал ему взаимностью, иногда публично и очень дерзко. Поэтому у них состоится очень интересная беседа.

- Кстати, в случае с Янковичем речь тоже шла о трехмиллиардном кредите…

— Да, и сейчас Лукашенко просит те же средства. Насколько Россия будет готова выдать их ему, не берусь сказать, потому что прогнозы иногда не совпадают с действительностью. На мой взгляд, для Москвы было бы большой ошибкой сейчас финансировать Лукашенко, который не имеет поддержки в обществе. И самое главное — внутри российского общества может возникнуть вопрос, зачем финансируется недружественное по отношению к России государство, руководитель которого постоянно обвиняет Россию в каких-то провокациях. Граждане уже петицию запустили к Путину с призывом не выдавать Лукашенко деньги.

Надо понимать, что протесты на улицы белорусских городов вернутся 25 марта, поэтому такого рода кредиты будут еще больше злить и отталкивать белорусов от России, которая поддерживает Лукашенко.

- По словам Пескова, президенты двух стран могут обсудить и судьбу арестованного Бабарико…

— Лукашенко специально проводит суд накануне встречи в Сочи и, видимо, решил поднять ставки пред этой переговорной дискуссией, предъявив Бабарико целый вал обвинений. Плюс председатель КГБ сообщил, что во время этого судебного заседания будут обнародованы имена московских кукловодов, которые пытались раскачать лодку в Белоруссии и свергнуть Лукашенко. Пока имена кукловодов не названы, а Бабарико в тюрьме.

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Насколько я знаю, Лукашенко уже выдвигал ультиматум Бабарико с требованием уехать из страны и не заниматься политикой. Лукашенко боится любых политических активистов на территории Белоруссии, поэтому они находятся либо в тюрьмах, либо в эмиграции. Те, кто находится в Белоруссии и занимаются политикой, не представляют угрозы для Лукашенко либо сотрудничают с КГБ, поэтому никаких иллюзий у меня на этот счет нет.

- США ввели санкции в отношении 43 белорусских чиновников. Как это отразится на отношениях Москвы, Минска и Вашингтона?

— Дама, которую назначили американским послом (Джули Фишер), встретилась с Тихановской и Латушко. До Минска она пока не добралась. И Лукашенко очень нервничает, что ему не вручили верительные грамоты. Не исключаю, что Лукашенко не пустит американского посла в Белоруссию, если не будут вручены верительные грамоты. Именно ему, подчёркиваю, потому что вручение грамот со стороны США будет означать признание его президентом. Такой дипломатический трюк, и Лукашенко это понимает прекрасно.

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То есть не на уровне каких-то клерков типа Макея (министр иностранных дел Белоруссии. — Ред.), а на уровне персоны Лукашенко. Как только у него откроется окно возможностей, в чем я сомневаюсь, для диалога с Западом Лукашенко тут же начнет гадить России, как это делал в прошлом году, когда публично целовался с Помпео (бывший госсекретарь США. — Ред.) и клялся ему в верности, дружбе и танкерах нефти.

Поэтому с Америкой у Лукашенко ситуация неприятная, но терпимая. Он к этому привык, приспособился и не испытывает никаких затруднений. Наоборот, в душе он радуется, что против его чиновников вводят санкции со стороны Америки, в которой они никогда не бывали и не поедут.