Ранее Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу набсовета «Нафтогаза» и призвал отправить его в отставку.
По словам Корольчука, это письмо подтверждает, что Витренко не является человеком олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, он представляет бизнес-среду, газовых трейдеров и международные компании, которые готовы заниматься торговлей энергоресурсами.
«Представители именно этой группы сейчас стоят в стороне от тех групп влияния, которые окопались в "Нафтогазе" и собрались вокруг Коболева. Витренко представляет интересы тех, кто хотел бы влиять на "Нафтогаз", но не имеет такой возможности. В основном это газовые трейдеры», — отметил эксперт.
В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.