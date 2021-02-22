И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко представляет интересы газовых трейдеров, которые хотели бы влиять на НАК «Нафтогаз Украины», но не имеют такой возможности. Об этом сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич: Витренко невероятно скандальный, совершенно непонятно, зачем он нужен Зеленскому © РИА Новости, Нина Зотина Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу набсовета «Нафтогаза» и призвал отправить его в отставку.

По словам Корольчука, это письмо подтверждает, что Витренко не является человеком олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, он представляет бизнес-среду, газовых трейдеров и международные компании, которые готовы заниматься торговлей энергоресурсами.

«Представители именно этой группы сейчас стоят в стороне от тех групп влияния, которые окопались в "Нафтогазе" и собрались вокруг Коболева. Витренко представляет интересы тех, кто хотел бы влиять на "Нафтогаз", но не имеет такой возможности. В основном это газовые трейдеры», — отметил эксперт.

В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.