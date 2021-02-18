Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу наблюдательного совета государственной компании «Нафтогаз». Он отметил, что не выполнены планы по добыче газа, утвержденные правительством в 2019 году, более того — планируется сокращение производства голубого топлива.

Также Витренко обратил внимание на то, что проведенная в «Нафтогазе» ревизия выявила нарушения, которые привели к потерям на сумму 75,5 млрд грн (почти $3 млрд).

«Учитывая приведенные выше факты, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами наблюдательного совета и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей», — говорится в письме Витренко.

Он и до этого неоднократно заявлял, что нужно сменить руководство  «Нафтогаза».

В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Подробнее о ситуации вокруг "Нафтогаза" изданию Украина.ру рассказал сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

- Юрий, как вы оцениваете недавнее открытое письмо Витренко, в котором он предлагает отправить в отставку набсовет «Нафтогаза»?

— Все, что написал Витренко в своем письме, — это правда. Работа была провалена, есть все основания для того, чтобы менять набсовет.

А Коболев уже был готов уйти еще тогда, когда с ним продлевали контракт. Его отодвинули от всего, он просто подписывает документы, которые согласованы внешними игроками, тем же Ватерландером и ван Дрилом.

Его возможности очень ужались, и он это понимает.  Но он всех устраивает, это такая витрина. На него капает весь негатив, все делает «плохой» Коболев, не Ватерландер, не ван Дрил и не кто-то другой.

- Какие будут последствия письма Витренко?

— Здесь есть несколько моментов. Первый момент — это такое политическое письмо, которое направлено на депутатов, которые, возможно, будут голосовать за него в третий раз как за кандидата на пост министра энергетики — первого вице-премьера.

Потому что если рассматривать, кто есть Витренко на сегодняшний момент, то это его письмо просто филькина грамота, которая ни к чему не приведет.

Никаких действий согласно письму временно исполняющего обязанности министра энергетики вообще никто предпринимать не будет. Но политический момент важен.

Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике
Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике
© РИА Новости,
Второй момент — нужно понимать, что в принципе Витренко не является человеком олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Это уже всем понятно.

Витренко — представитель бизнес-среды, газовых трейдеров, международных компаний, которые готовы заниматься торговлей энергоресурсами — и углем, и газом, и электроэнергией. Представители именно этой группы сейчас стоят в стороне от тех групп влияния, которые окопались в «Нафтогазе» и собрались вокруг Коболева. Витренко представляет интересы тех, кто хотел бы влиять на «Нафтогаз», но не имеет такой возможности. В основном это газовые трейдеры.

- Чем их не устраивает Коболев?

— Коболев — это сейчас такой «собирательный персонаж», он компанией сейчас единолично не руководит. И влияет на него не только наблюдательный совет.

Есть тот же ван Дрил, который занимается банками и финансами, и тот же Теклюк, который работает с международными юридическими компаниями, — фактически они выводят деньги на всякие услуги.

Есть Ватерландер, который занимается рынком газа, подземными хранилищами. По добыче американцы завели казахов, так что, подводя итог, нельзя сказать, что Коболев — глава компании.

И все эти группы тормозят интересы тех людей, которых сейчас представляет Витренко.

- И в чем же их интересы?

— Они заинтересованы, например, в том, чтобы газ, который добывается на Украине, продавался на местных биржах и они имели к нему доступ.

Дмитрий Фирташ: кто он
Дмитрий Фирташ: кто он
© РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк
Ошибочно считать, что, когда такую позицию занимают облгазы, газсбыты бизнесмена Дмитрия Фирташа, это исключительно интерес Фирташа и больше никого.  Много международных компаний в этом также заинтересованы. А «Нафтогаз» это блокирует, и их это не устраивает, как и ситуация по подземным хранилищам: туда допустили только тех, у кого «волосатая лапа» в руководстве «Нафтогаза».   

- Но ведь Юрий Витренко сейчас, по вашим словам, никто…

— Да, но если за него проголосуют и он станет вице-премьер-министром, а Шмыгаль «подвинется» — или сам уйдет, или его «уйдут», — тогда Витренко сразу станет исполняющим обязанности премьер-министра. И тогда он уже сможет реализовать то, что хочет выдвинувшая его группа.

- А почему за Витренко в Раде не голосует группа Коломойского?

— И вряд ли проголосует, потому что Коломойский сейчас в очень хороших отношениях с Коболевым. У него хорошие отношения — это когда ему выгодно. Не будет выгодно, и отношения с Коболевым у Коломойского сразу станут плохими. Сейчас наступил этап разделения «Укрнафты», и там все не так однозначно.

Конфликт вокруг «Укрнафты» как зеркало украинской политики
Конфликт вокруг «Укрнафты» как зеркало украинской политики
© РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк
Есть план доприватизации «Укрнафты», продать государственные 50%, но если продадут кому-то одному или даже двум, то что получит Коломойский? Он уже не сможет, как сейчас, дергать власть за вымя, ему придется реально в рыночных условиях искать компромиссы, идти на уступки — это ему не нужно.

Поэтому они сейчас запустили схему разделения «Укрнафты», которая оставит Коломойского с его барышами.

Письмо Витренко тоже касается этой темы, причем невыгодным Коломойскому образом.

- Как вы считаете, почему именно сейчас возникло это письмо Витренко?

— В данный момент для всех открылось окно возможностей, потому что смена власти в Штатах по большому счету затянулась, и американцам по большому счету нет дела, что происходит в «Нафтогазе» и на Украине в целом. Нет куратора, который отвечает за эти вопросы.

Поэтому все пытаются вписаться в это окно возможностей. Например, Украина как государство снизила тарифы для населения вопреки меморандуму с МВФ, «Укрнафту» теперь пытаются поделить.

- А какой интерес Зеленского в персоне Витренко? Ведь, несмотря на два провальных голосования по кандидатуре вице-премьера, тот остается в обойме власти.

— Зеленский стоит несколько в стороне, но интерес его группы есть. Они взяли контроль над «Энергоатомом», но к «Нафтогазу» у них доступа нет.

Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря
Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Витренко не их человек, но они пытаются его использовать и в этой ситуации неопределенности в США поймать свою выгоду. Если Витренко станет и.о. премьера, они смогут запустить процесс смены руководства «Нафтогаза», его набсовета, и попытаться сыграть на конфликтах с внешними игроками, которых там тоже не все устраивает. Поэтому письмо Витренко, несмотря на всю его малую силу сейчас, может в итоге сыграть свою роль.

- Вы знаете, кто сейчас представляет интересы США в «Нафтогазе»? Американец Амос Хохштайн покинул набсовет еще осенью 2020 года, вскоре после ухода оттуда Витренко.

— Пока никто. Также нет и представителей МВФ — ушли люди, которые были кураторами. Хохштайн ушел, никого на его место не назначили потому, что непонятно, какой будет позиция Штатов по многим вопросам в Украине, не только по газу. У Трампа была одна позиция, свои интересы. Сейчас пришли демократы, но никому практически не понятно, что они будут делать.

Ведь это не те демократы, которые были при Обаме, хотя и некоторые фигуры сохранились — например, вернулась Псаки. За ними всеми стоят интересы бизнеса. Пока место куратора Украины со стороны США вакантно, и с этим связаны определенные ожидания Зеленского.

- Есть неподтвержденная официально информация о том, что кандидатуру Витренко поддерживают США. Ваше мнение?

— Витренко несомненно связан со Штатами, но это те люди, которые считают, что они получили от Украины меньше, чем им было нужно, и сейчас пытаются вернуться. Поэтому и позиция Ахметова по кандидатуре Витренко изменилась, он стал поддерживать. Ахметов больше координирует свою линию с позицией США, кроме того, он тоже пытается зайти на рынок газа.

Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти
Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти
© Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko
Ему интересен доступ к добыче газа, к тому же «Нафтогазу». Однако есть проблема с голосованием по Витренко в Раде.

Как проголосует «Голос»? Их называют «соросятами», и это другое крыло интересов США, так что они скорее будут против. Поддержит ли кандидатуру Витренко «Батькивщина»? Вопросов много, и я сомневаюсь, что за него проголосуют.

- Европарламент в тот же день, когда было обнародовано письмо Витренко, высказывается резко против смены наблюдательного совета «Нафтогаза», в который входят два голландца, работавших в Royal Dutch Shell. Можно говорить о конфликте интересов США и ЕС в деле «Нафтогаза»?

— Этот конфликт интересов был всегда, просто был менее выраженным, так как люди договаривались. Например, американцы при Трампе были заинтересованы в том, чтобы впихнуть на Украину свой сжиженный газ, и этот вопрос они продвигали очень серьезно. И наблюдательный совет «Нафтогаза» тогда сопротивлялся этому, потому что они были ближе к позиции европейской стороны.

А заявление Европарламента — это не более чем риторика, попытка продемонстрировать свою позицию. Это вряд ли приведет к каким-то действиям вокруг «Нафтогаза». Более интересно, как все будет разворачиваться на Украине. До лета есть время, когда Зеленский при желании сможет втянуться в этот процесс и попробовать что-то поменять.