Сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, как неразбериха в США позволяет различным промышленно-финансовым группам бороться за контроль над крупнейшим госмонополистом в сфере энергетики Украины

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу наблюдательного совета государственной компании «Нафтогаз». Он отметил, что не выполнены планы по добыче газа, утвержденные правительством в 2019 году, более того — планируется сокращение производства голубого топлива.

Также Витренко обратил внимание на то, что проведенная в «Нафтогазе» ревизия выявила нарушения, которые привели к потерям на сумму 75,5 млрд грн (почти $3 млрд).

«Учитывая приведенные выше факты, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами наблюдательного совета и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей», — говорится в письме Витренко.

Он и до этого неоднократно заявлял, что нужно сменить руководство «Нафтогаза».

В данный момент в набсовет госкомпании входят его председатель Андрей Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Подробнее о ситуации вокруг "Нафтогаза" изданию Украина.ру рассказал сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

- Юрий, как вы оцениваете недавнее открытое письмо Витренко, в котором он предлагает отправить в отставку набсовет «Нафтогаза»?

— Все, что написал Витренко в своем письме, — это правда. Работа была провалена, есть все основания для того, чтобы менять набсовет.

А Коболев уже был готов уйти еще тогда, когда с ним продлевали контракт. Его отодвинули от всего, он просто подписывает документы, которые согласованы внешними игроками, тем же Ватерландером и ван Дрилом.

Его возможности очень ужались, и он это понимает. Но он всех устраивает, это такая витрина. На него капает весь негатив, все делает «плохой» Коболев, не Ватерландер, не ван Дрил и не кто-то другой.

- Какие будут последствия письма Витренко?

— Здесь есть несколько моментов. Первый момент — это такое политическое письмо, которое направлено на депутатов, которые, возможно, будут голосовать за него в третий раз как за кандидата на пост министра энергетики — первого вице-премьера.

Потому что если рассматривать, кто есть Витренко на сегодняшний момент, то это его письмо просто филькина грамота, которая ни к чему не приведет.

Никаких действий согласно письму временно исполняющего обязанности министра энергетики вообще никто предпринимать не будет. Но политический момент важен.

Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости, Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Это уже всем понятно.

Витренко — представитель бизнес-среды, газовых трейдеров, международных компаний, которые готовы заниматься торговлей энергоресурсами — и углем, и газом, и электроэнергией. Представители именно этой группы сейчас стоят в стороне от тех групп влияния, которые окопались в «Нафтогазе» и собрались вокруг Коболева. Витренко представляет интересы тех, кто хотел бы влиять на «Нафтогаз», но не имеет такой возможности. В основном это газовые трейдеры.

- Чем их не устраивает Коболев?

— Коболев — это сейчас такой «собирательный персонаж», он компанией сейчас единолично не руководит. И влияет на него не только наблюдательный совет.

Есть тот же ван Дрил, который занимается банками и финансами, и тот же Теклюк, который работает с международными юридическими компаниями, — фактически они выводят деньги на всякие услуги.

Есть Ватерландер, который занимается рынком газа, подземными хранилищами. По добыче американцы завели казахов, так что, подводя итог, нельзя сказать, что Коболев — глава компании.

И все эти группы тормозят интересы тех людей, которых сейчас представляет Витренко.

- И в чем же их интересы?

— Они заинтересованы, например, в том, чтобы газ, который добывается на Украине, продавался на местных биржах и они имели к нему доступ.

Дмитрий Фирташ: кто он © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк Дмитрия Фирташа, это исключительно интерес Фирташа и больше никого. Много международных компаний в этом также заинтересованы. А «Нафтогаз» это блокирует, и их это не устраивает, как и ситуация по подземным хранилищам: туда допустили только тех, у кого «волосатая лапа» в руководстве «Нафтогаза».

- Но ведь Юрий Витренко сейчас, по вашим словам, никто…

— Да, но если за него проголосуют и он станет вице-премьер-министром, а Шмыгаль «подвинется» — или сам уйдет, или его «уйдут», — тогда Витренко сразу станет исполняющим обязанности премьер-министра. И тогда он уже сможет реализовать то, что хочет выдвинувшая его группа.

- А почему за Витренко в Раде не голосует группа Коломойского?

— И вряд ли проголосует, потому что Коломойский сейчас в очень хороших отношениях с Коболевым. У него хорошие отношения — это когда ему выгодно. Не будет выгодно, и отношения с Коболевым у Коломойского сразу станут плохими. Сейчас наступил этап разделения «Укрнафты», и там все не так однозначно.

Конфликт вокруг «Укрнафты» как зеркало украинской политики © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк дергать власть за вымя, ему придется реально в рыночных условиях искать компромиссы, идти на уступки — это ему не нужно.

Поэтому они сейчас запустили схему разделения «Укрнафты», которая оставит Коломойского с его барышами.

Письмо Витренко тоже касается этой темы, причем невыгодным Коломойскому образом.

- Как вы считаете, почему именно сейчас возникло это письмо Витренко?

— В данный момент для всех открылось окно возможностей, потому что смена власти в Штатах по большому счету затянулась, и американцам по большому счету нет дела, что происходит в «Нафтогазе» и на Украине в целом. Нет куратора, который отвечает за эти вопросы.

Поэтому все пытаются вписаться в это окно возможностей. Например, Украина как государство снизила тарифы для населения вопреки меморандуму с МВФ, «Укрнафту» теперь пытаются поделить.

- А какой интерес Зеленского в персоне Витренко? Ведь, несмотря на два провальных голосования по кандидатуре вице-премьера, тот остается в обойме власти.

— Зеленский стоит несколько в стороне, но интерес его группы есть. Они взяли контроль над «Энергоатомом», но к «Нафтогазу» у них доступа нет.

Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Вы знаете, кто сейчас представляет интересы США в «Нафтогазе»? Американец Амос Хохштайн покинул набсовет еще осенью 2020 года, вскоре после ухода оттуда Витренко.

— Пока никто. Также нет и представителей МВФ — ушли люди, которые были кураторами. Хохштайн ушел, никого на его место не назначили потому, что непонятно, какой будет позиция Штатов по многим вопросам в Украине, не только по газу. У Трампа была одна позиция, свои интересы. Сейчас пришли демократы, но никому практически не понятно, что они будут делать.

Ведь это не те демократы, которые были при Обаме, хотя и некоторые фигуры сохранились — например, вернулась Псаки. За ними всеми стоят интересы бизнеса. Пока место куратора Украины со стороны США вакантно, и с этим связаны определенные ожидания Зеленского.

- Есть неподтвержденная официально информация о том, что кандидатуру Витренко поддерживают США. Ваше мнение?

— Витренко несомненно связан со Штатами, но это те люди, которые считают, что они получили от Украины меньше, чем им было нужно, и сейчас пытаются вернуться. Поэтому и позиция Ахметова по кандидатуре Витренко изменилась, он стал поддерживать. Ахметов больше координирует свою линию с позицией США, кроме того, он тоже пытается зайти на рынок газа.

Не тушкой, так чучелом. Как Витренко попытаются утвердить во власти © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Как проголосует «Голос»? Их называют «соросятами», и это другое крыло интересов США, так что они скорее будут против. Поддержит ли кандидатуру Витренко «Батькивщина»? Вопросов много, и я сомневаюсь, что за него проголосуют.

- Европарламент в тот же день, когда было обнародовано письмо Витренко, высказывается резко против смены наблюдательного совета «Нафтогаза», в который входят два голландца, работавших в Royal Dutch Shell. Можно говорить о конфликте интересов США и ЕС в деле «Нафтогаза»?

— Этот конфликт интересов был всегда, просто был менее выраженным, так как люди договаривались. Например, американцы при Трампе были заинтересованы в том, чтобы впихнуть на Украину свой сжиженный газ, и этот вопрос они продвигали очень серьезно. И наблюдательный совет «Нафтогаза» тогда сопротивлялся этому, потому что они были ближе к позиции европейской стороны.

А заявление Европарламента — это не более чем риторика, попытка продемонстрировать свою позицию. Это вряд ли приведет к каким-то действиям вокруг «Нафтогаза». Более интересно, как все будет разворачиваться на Украине. До лета есть время, когда Зеленский при желании сможет втянуться в этот процесс и попробовать что-то поменять.