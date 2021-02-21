Пятый президент Украины Петр Порошенко поддержал санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и потребовал закрыть телеканал «Наш». Об этом сообщила 21 февраля пресс-служба партии «Европейская солидарность»

Зеленский закрыл телеканалы по примеру Запада — Неменский © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Он также призвал депутатов Рады президентской фракции «Слуга народа» и других политических сил рассмотреть первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект «по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды».

«Обращаюсь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания) лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука», — отметил он.

Порошенко также опроверг связь с Медведчуком.

«Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ», — говорится в заявлении.

Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.