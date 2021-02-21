«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. <…> Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно — представления в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, кроме как арест», — сказал Порошенко.
Он также призвал депутатов Рады президентской фракции «Слуга народа» и других политических сил рассмотреть первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект «по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды».
«Обращаюсь к Нацсовету (по вопросам телевидения и радиовещания) лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука», — отметил он.
Порошенко также опроверг связь с Медведчуком.
«Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ», — говорится в заявлении.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.