«Я вижу в этом такой политический момент. Давайте еще посмотрим, что будет с арестованными активами. Мы видим, что мелькает тема дизельного топлива, то есть предпринимается попытка подобраться к этим активам. Но сам по себе факт беспрецедентный. Кто бы это ни был (Козак, Медведчук или Порошенко), должна соблюдаться процедура. Это украинские граждане, и введение подобных санкций во внесудебном порядке может быть рассмотрено как давление на самую популярную политическую силу в стране», — сказал Якубин.
В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.