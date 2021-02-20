На фоне колоссального падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и его партии, а также на фоне тарифных протестов власть пытается ограничить работу самой популярной на данный момент оппозиционной партии в стране ("Оппозиционная платформа - За жизнь"). Об этом заявил политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Косачев предложил ОПЗЖ обратиться в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.