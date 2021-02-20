На Украине скоро введут новые санкции против депутатов, а также «людей, которые никогда не работали», но обладают огромным состоянием, кроме того, возьмутся за офшоры, недра и украденное за годы независимости. Об этом 19 февраля заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина»

СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

Накануне СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.