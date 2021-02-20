«Когда я здесь говорю какие-то слова, то я должен нести за них ответственность. Когда я в прошлый раз сказал, что продолжение следует, поверьте, продолжение следует. Дальше будут офшоры, далее будет собственность, далее будет все, что украли с 1991 года, возвращено украинскому народу. И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и интереснее. И там будут депутаты, и там будут люди, которые никогда не работали нигде, а владеют огромным состоянием. И в том числе, это касается украинских недр», — сказал он.
Накануне СНБО Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.