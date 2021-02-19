Таможенная служба города Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области выпустила для сотрудников календарь на 2021 год с фотографиями в духе криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены». Кадры опубликованы в Twitter пользователя ex_Dovzhenko 18 февраля

Для разворотов календаря сфотографировались сотрудники и сотрудницы таможни. Они предстают в образах персонажей фильма — крупных наркоторговцев и и их приспешников.

Фото сопровождаются фразами с отсылкой к деятельности таможни. В Одессе завелся кот-таможенник © CC0, Pixabay

«Ну, что там с тем контейнером?— Все в порядке, иногда бананы — это бананы», — говорится на подписи к одному из снимков.

Отмечается, что для календаря снялся глава Черноморской таможни Александр Щуцкий.

В календаре также использованы кадры из криминальной комедии.

«Это одновременно настолько остроумно и безумно, что аж гениально», «Ну за креатив 5, но жлобские морды выделяются на фоне любых декораций», — написали в комментариях пользователи соцсети.

найнеочікуваніший тред що ви могли собі уявити в жанрі cinematic parallels



Чорноморська митниця



vs



The Gentlemen, 2019



(усі підписи — оригінальні(і геніальні)



Наші пости — наші прозорі фортеці pic.twitter.com/uvv5ynzf6C — ex_Dovzhenko (@EX_Dovzhenko) February 18, 2021

«В Черноморской таможне подтвердили, что разработали такой календарь, и уточнили, что он предназначался сугубо для работников ведомства, идея была коллективной. Более подробный комментарий пообещали предоставить позже, однако после этого перестали отвечать на телефонные звонки», — сообщило издание Zaxid.net.