Для разворотов календаря сфотографировались сотрудники и сотрудницы таможни. Они предстают в образах персонажей фильма — крупных наркоторговцев и и их приспешников.
Фото сопровождаются фразами с отсылкой к деятельности таможни.
«Ну, что там с тем контейнером?— Все в порядке, иногда бананы — это бананы», — говорится на подписи к одному из снимков.
Отмечается, что для календаря снялся глава Черноморской таможни Александр Щуцкий.
В календаре также использованы кадры из криминальной комедии.
«Это одновременно настолько остроумно и безумно, что аж гениально», «Ну за креатив 5, но жлобские морды выделяются на фоне любых декораций», — написали в комментариях пользователи соцсети.
найнеочікуваніший тред що ви могли собі уявити в жанрі cinematic parallels— ex_Dovzhenko (@EX_Dovzhenko) February 18, 2021
Чорноморська митниця
vs
The Gentlemen, 2019
(усі підписи — оригінальні(і геніальні)
Наші пости — наші прозорі фортеці pic.twitter.com/uvv5ynzf6C
«В Черноморской таможне подтвердили, что разработали такой календарь, и уточнили, что он предназначался сугубо для работников ведомства, идея была коллективной. Более подробный комментарий пообещали предоставить позже, однако после этого перестали отвечать на телефонные звонки», — сообщило издание Zaxid.net.