Для разворотов календаря сфотографировались сотрудники и сотрудницы таможни. Они предстают в образах персонажей фильма — крупных наркоторговцев и и их приспешников.

Фото сопровождаются фразами с отсылкой к деятельности таможни.

В Одессе завелся кот-таможенник
В Одессе завелся кот-таможенник
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«Ну, что там с тем контейнером?— Все в порядке, иногда бананы — это бананы», — говорится на подписи к одному из снимков.

Отмечается, что для календаря снялся глава Черноморской таможни Александр Щуцкий.

В календаре также использованы кадры из криминальной комедии.

«Это одновременно настолько остроумно и безумно, что аж гениально», «Ну за креатив 5, но жлобские морды выделяются на фоне любых декораций», — написали в комментариях пользователи соцсети.

«В Черноморской таможне подтвердили, что разработали такой календарь, и уточнили, что он предназначался сугубо для работников ведомства, идея была коллективной. Более подробный комментарий пообещали предоставить позже, однако после этого перестали отвечать на телефонные звонки», — сообщило издание Zaxid.net.

 