Малярию выявили у ребенка в возрасте одного года 10 месяцев и его мамы, прибывших на Украину в конце января из Конго.
Отмечается, что на третий день после появления симптомов мать с ребенком обратились за медицинской помощью. Состояние больных удовлетворительное.
Также на западе Украины в соседней с Закарпатской Ивано-Франковской области произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия развивается невероятно быстрыми темпами. Ежедневно в Ивано-Франковске регистрируется около 600 новых больных. В области приняли решение ввести в регионе карантин красного уровня.
Опасность распространения новой вспышки коронавируса по всей Украине возникает также вследствие того, что в регионе сосредоточены лыжные курорты, которые продолжают работать.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Карантин продлили до 30 апреля.