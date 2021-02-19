Случай малярии зарегистрирован в Закарпатской области в феврале. Об этом 19 февраля сообщил Центр общественного здоровья при Минздраве в Facebook

Малярию выявили у ребенка в возрасте одного года 10 месяцев и его мамы, прибывших на Украину в конце января из Конго.

Отмечается, что на третий день после появления симптомов мать с ребенком обратились за медицинской помощью. Состояние больных удовлетворительное.

«Пусть лечатся печеньками и демократическими ценностями»: Европейцы о борьбе Украины с коронавирусом © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что эпидемия развивается невероятно быстрыми темпами. Ежедневно в Ивано-Франковске регистрируется около 600 новых больных. В области приняли решение ввести в регионе карантин красного уровня.

Опасность распространения новой вспышки коронавируса по всей Украине возникает также вследствие того, что в регионе сосредоточены лыжные курорты, которые продолжают работать.

Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Карантин продлили до 30 апреля.