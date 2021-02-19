На заседании Совбеда Украины будут рассматриваться цели, прежде всего, политического характера, чтобы приостановить падение рейтинга президента и как-то отвлечь общественность от накапливающихся на Украине проблем. Об этом эксперт по безопасности Сергей Шабовта сказал в интервью изданию Украина.ру

Порошенко купил телеканал «Прямой» и пригрозил Зеленскому © eurosolidarity.org

По мнению Шабовты, на заседании будут обсуждаться варианты отвлечения внимания украинцев от проблем, связанных с военным противостоянием в Донбассе и отсутствием конструктивных шагов в этом направлении, проблем социального и экономического характера, состояния Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Всеми этими вопросами ни [президент Владимир] Зеленский, ни правительство не занимаются, а вопрос политических распрей почему-то занял центральное место в жизни страны… Большинство [экспертов] не исключают, что будет продолжена борьба с ведьмами по принципу борьбы с тремя каналами, которые на сегодняшний день незаконно закрыты. В связи с этим, в частности, похожий разговор идет вокруг канала [экс-президента Петра] Порошенко "Прямой"», — заявил эксперт.

Также одной из возможных тем, по его словам, может стать наращивание усилий по борьбе с украинскими олигархами, на что ранее намекал Зеленский.

В начале февраля президент ввел в действие решение СНБО о введении санкций против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.