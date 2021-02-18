Власти Украины не понимают сути событий Майдана, их двойную подоплеку, которая разрывает Украину. И это мешает стране ступить на путь выздоровления, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Под завесой тайны: Зеленский созывает СНБО для обсуждений в закрытом режиме © пресс-служба президента Украины Шабовта рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей Борисович, завтра, 19 февраля, состоится заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, на котором, как было объявлено, будут рассматриваться важнейшие для страны вопросы, при этом часть из них в закрытом, секретном режиме. Как считаете, будут ли эти вопросы касаться обороны и безопасности или все-таки политической ситуации в Украине?

— К сожалению, для меня, как и для многих экспертов, очевидно, что в первую очередь будут преследоваться цели абсолютно политического характера. Чтобы как-то попытаться укрепить изрядно пошатнувшийся трон президента Украины, его падающий рейтинг и тем самым, возможно, таким резонансным событием на время отвлечь общественность от тех кричащих проблем, которые в Украине катастрофически накапливаются.

- Каких именно проблем?

— Я имею в виду проблемы, связанные с военным противостоянием на Востоке и отсутствием конструктивных шагов в этом направлении. Я имею в виду проблемы социального характера, проблемы умирающей экономики.

Всеми этими вопросами ни [президент Владимир] Зеленский, ни правительство не занимаются, а вопрос политических распрей почему-то занял центральное место в жизни страны, или по крайней мере нам так стараются его преподносить.

- На ваш взгляд, что в таком случае будет обсуждаться?

— Разговоров вокруг ожидаемых решений много достаточно. Большинство не исключают, что будет продолжена борьба с ведьмами по принципу борьбы с тремя каналами, которые на сегодняшний день незаконно закрыты («112 Украина», NewsOne, ZIK. — Ред.). В связи с этим, в частности, похожий разговор идет вокруг канала [экс-президента Петра] Порошенко «Прямой». Так же как одна из возможных тем — это наращивание каких-то усилий по борьбе с украинскими олигархами, о чем Зеленский заявлял достаточно незавуалированно.

В общем, я могу предположить, что вряд ли будет рассматриваться в деталях проблема состояния Вооруженных сил Украины, а на сегодняшний день это достаточно серьезная проблема. Достаточно сказать, что уже официально прозвучали признания в том, что около 40% личного состава Вооруженных сил на сегодняшний день не укомплектовано. И, как понимаете, это проблема для страны, которая кричит, что она укрепляет обороноспособность и вкладывает туда какие-то сумасшедшие деньги.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Во время обсуждения причин закрытия телеканалов озвучивалось мнение, что это элемент зачистки оппозиции перед некими провокациями в Донбассе. Будет донбасский вопрос обсуждаться на заседании СНБО?

— Тут очень сложно прогнозировать, потому что вероятность того, что произойдет некая эскалация ситуации, чтобы можно было протягивать нужные законы и завинчивать гайки, не исключается как инструмент. Но мне кажется, что вряд ли это ожидание завтрашнего дня.

- Насколько сегодня вообще политическая ситуация в Украине переплетена с безопасностью и обороной?

— На самом деле вопросы безопасности и обороны десятилетиями носят имитационный характер. То есть о них как бы говорят, но пощупать руками, рассмотреть и увидеть какие-то результаты практически невозможно, потому что их просто не может быть. Разные составы разных советов при разных президентах всегда находились в абсолютной подчиненности воле того или иного президента — своих профессиональных, прагматичных решений никогда не рассматривали.

Я многие годы занимаюсь анализом проблем безопасности, в том числе общественной безопасности, эффективности работы правоохранительных органов. Украина долгое время — с июля прошлого года — уверенно занимает первое место по преступности среди 41 страны Западной Европы, по оценкам одного из европейских госфондов. Это не явилось поводом для того, чтобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотреть эти кричащие проблемы и оценить уровень преступности, наркомании и прочего.

Все это неинтересно СНБО, поскольку не несет в себе необходимой политической составляющей.

Все это в значительной степени результат в том числе и внешнего управления, поскольку Украина абсолютно зависима, начиная с первого лица — гаранта Конституции, абсолютно несамостоятельна в принятии решений. И если принятые решения идут вразрез с мнением посольства США, они тут же немедленно исправляются.

- Для многих точкой отсчета установления этого внешнего контроля над Украиной являются события 2014 года. Вчера депутаты признали Евромайдан одной из важнейших вех современной истории Украины и выразителем национальной идеи свободы. Как по-вашему, что на самом деле произошло в феврале 2014 года? «Революция достоинства», госпереворот, война элит?

Евромайдан – священное событие. Теперь официально

Проблема Украины состояла в том, что на момент начала событий Майдана несколько разных векторов боролись за власть, в том числе это был господин Левочкин (глава Администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Сергей Левочкин. — Ред.). Неслучайно многие эксперты связывали провокационные события с разгоном студенческого собрания на Майдане, которое послужило неким стартовым пистолетом для начала событий.

Также неслучайно многие эксперты говорили, что и Соединенные Штаты не сразу осознали эффективность и последствия того, что начало разворачиваться в Украине. С одной стороны, это была типичная цветная революция: мы видели Януковича, который еще оставался легитимным президентом, но был скован Западом по рукам и ногам обязательствами, что не должен пролить кровь и так далее.

А тем временем на Майдане раскачивался абсолютно другой сценарий, который формировал жесточайшее и при этом достаточно зомбированное восприятие ситуации, что непременно должен быть штурм. Мы помним заседание, когда Янукович в присутствии представителей министерств иностранных дел трех государств взял на себя обязательства добровольно уйти из власти, но это было отвергнуто под вопли протестующих, потому что им нужны были кровь, погромы, мародерство и прочее.

А все, что произошло потом в результате захвата власти группой людей, которые ни морально, ни профессионально в значительной степени не соответствовали тем требованиям, которые могли бы Украину повернуть на какой-то европейский путь: расцвело казнокрадство, все ухудшилось, Украина просто превратилась в нищую страну с огромным количеством несчастных людей, которые ринулись мигрировать.

- Почему власти Украины видят в Майдане «Революцию достоинства», а не то, что описали вы?

— Эта попытка бетонировать абсолютно абсурдную идею об историческом значении Майдана, к сожалению, свидетельствует о том, насколько глубоко не понимают в первую очередь президент Зеленский и его окружение, что именно, скажем так, двойная ложь самих событий на Майдане разрывает Украину. Украина больна этой неправдой, и она будет болеть и будет разорвана именно по разлому, имя которому — Майдан.

- Может ли Украина выздороветь?

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

И Украина сдалась. Она на сегодняшний день уже стала донором ресурсов, и понятно, что отпускать ее Запад из этих объятий будет крайне сложно. Но это возможно. Все зависит от смены политической власти.

Проблема ведь в чем? Понятно, что кулуарно долго идут разговоры и о досрочном переизбрании Верховной Рады, и под куполом Верховной Рады назначили собирать подписи об импичменте президента, что выглядит достаточно смешно, потому что закон про импичмент, который был протянут в Верховной Раде, создал механизм, при котором нереально этот импичмент объявить. Но если это всего лишь попытка одну олигархическую компанию сменить другой, то вряд ли это принципиально изменит положение Украины.

К сожалению, тот тоталитарный режим, который выстраивается, тяготеет к тому, что политически и организационно убивает потенциальных лидеров, загоняет их в клетку, выгоняет из страны.

- Дело против Анатолия Шария — часть этой схемы?

— Конечно, это тоже попытка устранить лидера, устранить человека, который набирает определенный вес и в силу своего географического положения чувствует себя достаточно независимо. В целом же людей, жаждущих перемен, понимающих достаточно глубоко и способных конструктивно строить свою страну, в Украине много. И тут вопрос только времени, потому что сейчас власти просто незаконно действуют, как это было с тем же закрытием трех каналов.

При этом она остается неосужденной. Это путь диктатуры, но, к сожалению, вы нигде не увидите, чтобы кто-то серьезно осуждал Украину за это. Да, есть сейчас в Европарламенте какие-то попытки осуждать закрытие каналов, есть поддержка журналисткой общественности, но влияет ли это на позицию Украины? Нет.

На Украине закрыли оппозиционные телеканалы: самые яркие цитаты - Многие эксперты склоняются к тому, что закрытие каналов было, в частности, неким заказом со стороны Вашингтона, который рассматривает председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука как «российского агента» в Украине.

— Знаете, связывать все только с Вашингтоном тоже не очень правильно. Есть мнение, противоположное тому, о чем вы говорите, поскольку состояние самого Зеленского достаточно неустойчивое — он чувствует себя дискомфортно, и то собрание, которое называет себя Офисом президента, а на самом деле состоит из выходцев из «95-го Квартала», тоже привыкло думать местечково.

Поэтому я думаю, что это интерпретация своей беспомощности в действия, которые кажутся спасительными.

Возможно, что где-то там есть влияние Вашингтона, но надо понимать, что технологи из США вряд ли пытаются управлять такими уж локальными вещами, а закрытие каналов — это все-таки локальный проект.