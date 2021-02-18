Об этом Шабовта рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Сергей Борисович, завтра, 19 февраля, состоится заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины, на котором, как было объявлено, будут рассматриваться важнейшие для страны вопросы, при этом часть из них в закрытом, секретном режиме. Как считаете, будут ли эти вопросы касаться обороны и безопасности или все-таки политической ситуации в Украине?
— К сожалению, для меня, как и для многих экспертов, очевидно, что в первую очередь будут преследоваться цели абсолютно политического характера. Чтобы как-то попытаться укрепить изрядно пошатнувшийся трон президента Украины, его падающий рейтинг и тем самым, возможно, таким резонансным событием на время отвлечь общественность от тех кричащих проблем, которые в Украине катастрофически накапливаются.
- Каких именно проблем?
— Я имею в виду проблемы, связанные с военным противостоянием на Востоке и отсутствием конструктивных шагов в этом направлении. Я имею в виду проблемы социального характера, проблемы умирающей экономики.
Всеми этими вопросами ни [президент Владимир] Зеленский, ни правительство не занимаются, а вопрос политических распрей почему-то занял центральное место в жизни страны, или по крайней мере нам так стараются его преподносить.
- На ваш взгляд, что в таком случае будет обсуждаться?
— Разговоров вокруг ожидаемых решений много достаточно. Большинство не исключают, что будет продолжена борьба с ведьмами по принципу борьбы с тремя каналами, которые на сегодняшний день незаконно закрыты («112 Украина», NewsOne, ZIK. — Ред.). В связи с этим, в частности, похожий разговор идет вокруг канала [экс-президента Петра] Порошенко «Прямой». Так же как одна из возможных тем — это наращивание каких-то усилий по борьбе с украинскими олигархами, о чем Зеленский заявлял достаточно незавуалированно.
В общем, я могу предположить, что вряд ли будет рассматриваться в деталях проблема состояния Вооруженных сил Украины, а на сегодняшний день это достаточно серьезная проблема. Достаточно сказать, что уже официально прозвучали признания в том, что около 40% личного состава Вооруженных сил на сегодняшний день не укомплектовано. И, как понимаете, это проблема для страны, которая кричит, что она укрепляет обороноспособность и вкладывает туда какие-то сумасшедшие деньги.
Вряд ли будет оцениваться Советом нацбезопасности и обороны и крайне малоэффективная внешняя политика государства. Поэтому в любом случае общество, и экспертное сообщество в первую очередь, ожидает каких-то реактивных решений от этого заседания.
- Во время обсуждения причин закрытия телеканалов озвучивалось мнение, что это элемент зачистки оппозиции перед некими провокациями в Донбассе. Будет донбасский вопрос обсуждаться на заседании СНБО?
— Тут очень сложно прогнозировать, потому что вероятность того, что произойдет некая эскалация ситуации, чтобы можно было протягивать нужные законы и завинчивать гайки, не исключается как инструмент. Но мне кажется, что вряд ли это ожидание завтрашнего дня.
- Насколько сегодня вообще политическая ситуация в Украине переплетена с безопасностью и обороной?
— На самом деле вопросы безопасности и обороны десятилетиями носят имитационный характер. То есть о них как бы говорят, но пощупать руками, рассмотреть и увидеть какие-то результаты практически невозможно, потому что их просто не может быть. Разные составы разных советов при разных президентах всегда находились в абсолютной подчиненности воле того или иного президента — своих профессиональных, прагматичных решений никогда не рассматривали.
Я многие годы занимаюсь анализом проблем безопасности, в том числе общественной безопасности, эффективности работы правоохранительных органов. Украина долгое время — с июля прошлого года — уверенно занимает первое место по преступности среди 41 страны Западной Европы, по оценкам одного из европейских госфондов. Это не явилось поводом для того, чтобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотреть эти кричащие проблемы и оценить уровень преступности, наркомании и прочего.
Все это неинтересно СНБО, поскольку не несет в себе необходимой политической составляющей.
Все это в значительной степени результат в том числе и внешнего управления, поскольку Украина абсолютно зависима, начиная с первого лица — гаранта Конституции, абсолютно несамостоятельна в принятии решений. И если принятые решения идут вразрез с мнением посольства США, они тут же немедленно исправляются.
- Для многих точкой отсчета установления этого внешнего контроля над Украиной являются события 2014 года. Вчера депутаты признали Евромайдан одной из важнейших вех современной истории Украины и выразителем национальной идеи свободы. Как по-вашему, что на самом деле произошло в феврале 2014 года? «Революция достоинства», госпереворот, война элит?
- По моему мнению, которое никогда не менялось, никакого отношения к некой революции, которая принесла какие-то положительные для государства Украины результаты, события Майдана не имеют. Я видел и понимал запредельную технологичность того, что происходило.
Проблема Украины состояла в том, что на момент начала событий Майдана несколько разных векторов боролись за власть, в том числе это был господин Левочкин (глава Администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Сергей Левочкин. — Ред.). Неслучайно многие эксперты связывали провокационные события с разгоном студенческого собрания на Майдане, которое послужило неким стартовым пистолетом для начала событий.
Также неслучайно многие эксперты говорили, что и Соединенные Штаты не сразу осознали эффективность и последствия того, что начало разворачиваться в Украине. С одной стороны, это была типичная цветная революция: мы видели Януковича, который еще оставался легитимным президентом, но был скован Западом по рукам и ногам обязательствами, что не должен пролить кровь и так далее.
А тем временем на Майдане раскачивался абсолютно другой сценарий, который формировал жесточайшее и при этом достаточно зомбированное восприятие ситуации, что непременно должен быть штурм. Мы помним заседание, когда Янукович в присутствии представителей министерств иностранных дел трех государств взял на себя обязательства добровольно уйти из власти, но это было отвергнуто под вопли протестующих, потому что им нужны были кровь, погромы, мародерство и прочее.
А все, что произошло потом в результате захвата власти группой людей, которые ни морально, ни профессионально в значительной степени не соответствовали тем требованиям, которые могли бы Украину повернуть на какой-то европейский путь: расцвело казнокрадство, все ухудшилось, Украина просто превратилась в нищую страну с огромным количеством несчастных людей, которые ринулись мигрировать.
- Почему власти Украины видят в Майдане «Революцию достоинства», а не то, что описали вы?
— Эта попытка бетонировать абсолютно абсурдную идею об историческом значении Майдана, к сожалению, свидетельствует о том, насколько глубоко не понимают в первую очередь президент Зеленский и его окружение, что именно, скажем так, двойная ложь самих событий на Майдане разрывает Украину. Украина больна этой неправдой, и она будет болеть и будет разорвана именно по разлому, имя которому — Майдан.
- Может ли Украина выздороветь?
- У нас сейчас есть опыт соседней Белоруссии, которая выдержала удар первой волны, и мы видим, с каким упорством и гнусностью пытаются продолжать ломать ее об колено даже такими незначительными, ничтожными событиями, как исключение из состава Евровидения, отмена чемпионата мира по хоккею… Все эти мелкие грязные события показывают, что технологии по отношению к государствам, которые неугодны в первую очередь американскому истеблишменту и потом уже ЕС, очень упорны и монотонны.
И Украина сдалась. Она на сегодняшний день уже стала донором ресурсов, и понятно, что отпускать ее Запад из этих объятий будет крайне сложно. Но это возможно. Все зависит от смены политической власти.
Проблема ведь в чем? Понятно, что кулуарно долго идут разговоры и о досрочном переизбрании Верховной Рады, и под куполом Верховной Рады назначили собирать подписи об импичменте президента, что выглядит достаточно смешно, потому что закон про импичмент, который был протянут в Верховной Раде, создал механизм, при котором нереально этот импичмент объявить. Но если это всего лишь попытка одну олигархическую компанию сменить другой, то вряд ли это принципиально изменит положение Украины.
К сожалению, тот тоталитарный режим, который выстраивается, тяготеет к тому, что политически и организационно убивает потенциальных лидеров, загоняет их в клетку, выгоняет из страны.
- Дело против Анатолия Шария — часть этой схемы?
— Конечно, это тоже попытка устранить лидера, устранить человека, который набирает определенный вес и в силу своего географического положения чувствует себя достаточно независимо. В целом же людей, жаждущих перемен, понимающих достаточно глубоко и способных конструктивно строить свою страну, в Украине много. И тут вопрос только времени, потому что сейчас власти просто незаконно действуют, как это было с тем же закрытием трех каналов.
При этом она остается неосужденной. Это путь диктатуры, но, к сожалению, вы нигде не увидите, чтобы кто-то серьезно осуждал Украину за это. Да, есть сейчас в Европарламенте какие-то попытки осуждать закрытие каналов, есть поддержка журналисткой общественности, но влияет ли это на позицию Украины? Нет.
- Многие эксперты склоняются к тому, что закрытие каналов было, в частности, неким заказом со стороны Вашингтона, который рассматривает председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука как «российского агента» в Украине.
— Знаете, связывать все только с Вашингтоном тоже не очень правильно. Есть мнение, противоположное тому, о чем вы говорите, поскольку состояние самого Зеленского достаточно неустойчивое — он чувствует себя дискомфортно, и то собрание, которое называет себя Офисом президента, а на самом деле состоит из выходцев из «95-го Квартала», тоже привыкло думать местечково.
Поэтому я думаю, что это интерпретация своей беспомощности в действия, которые кажутся спасительными.
Возможно, что где-то там есть влияние Вашингтона, но надо понимать, что технологи из США вряд ли пытаются управлять такими уж локальными вещами, а закрытие каналов — это все-таки локальный проект.