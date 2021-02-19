«Донбасс также является элементом крымской ситуации. Без какого-то хотя бы неформального консенсуса по Крыму конфликт в Донбассе тоже не решится. Это нужно понимать и принимать как данность», — заявил Бортник.
По его словам, война в Донбассе является частью геополитической игры между Россией и Западом, и для решения конфликта нужны договоренности и на этом уровне.
При этом в Донбассе, отмечает политолог, наблюдаются и внутренний, и межгосударственный конфликт, и геополитическое противостояние. Для разрешения ситуации необходимо, чтобы к власти пришли «еще более новые» люди и в Украине, и в России, добавил он.
Пока же стороны рассчитывают на разрешение конфликта за счет интересов того государства, в котором начнется внутренний кризис, поэтому продолжается политэкономическая война на истощение, подытожил Бортник.
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