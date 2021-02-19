Партия Шария имеет все шансы на то, чтобы пройти в Верховную Раду, объединение с партией «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) эти шансы уменьшило бы. Об этом экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Зеленский начал зачищать пророссийское электоральное поле»: соцсети об обвинении Шария © Facebook, Анатолий Шарий Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

Царев напомнил, что Шарий регулярно присутствовал в эфирах отключенных ранее телеканалов, которые связывают с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, из этого можно сделать вывод, что они сотрудничали и имеют общую политическую позицию.

Тем не менее, по словам политика, Шарий надеется на выборах пройти в одиночку со своей политической силой, и у него есть все шансы для этого.

«Кроме того, он работает в сегменте социальных сетей — на YouTube, и если ему не заблокируют социальные сети и если он не позволит снять себя с регистрации, то у Шария есть все шансы пройти в одиночку. И это было бы выгоднее, чем устраивать братскую могилу», — отметил Царев.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.