Ввиду атак на оппозиционеров, сохранения точечных коалиций «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы - За жизнь», потенциального сближения «Слуги народа» и «Батькивщины», а также заигрывания власти с «Европейской солидарностью» Верховную Раду могут наполнить неожиданные коалиции, считает украинский оппозиционный политик Олег Царев

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Во вторник, 16 февраля, блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

- Олег, в одном из предыдущих интервью вы говорили, что закрытие трех телеканалов, которые связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком, — это начало зачистки всех, кто может стоять на пути американской команды в Украине. То есть прежде всего это касается олигархов, в частности, Медведчука. Как вы считаете, почему второй мишенью команды президента Владимира Зеленского стал Шарий?

— Шарий и ОПЗЖ являются настоящей оппозицией, а задача Офиса президента — создать оппозицию, которая будет якобы прорусская, но при этом будет управляться из Офиса президента. Поэтому сила, которая критикует власть, которая популярная, у которой есть все шансы пройти в парламент, совершенно не устраивает Зеленского и Запад.

Кроме того, одним из факторов, который повлиял на решение Зеленского по отключению каналов, были противоречия внутри ОПЗЖ: Медведчук потерял телеканалы, но «Интер» продолжает работать, и никто не ставит вопрос о его исключении.

- То есть цель — преимущественно Медведчук, а не ОПЗЖ?

Лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария

- Могут ли они с Шарием скооперироваться и выступить против властей единым фронтом?

— Мы видим, что Шарий присутствовал постоянно на этих трех отключенных телеканалах, и отсюда можно сделать вывод, что у них некое сотрудничество и понимание общих целей, задач присутствовало. Есть общая политическая позиция.

- Но дальше этой общей политической позиции дело не зайдет?

— Шарий надеялся пройти в одиночку со своей политической силой, и у него есть все шансы. Кроме того, он работает в сегменте социальных сетей — на YouTube, и если ему не заблокируют социальные сети и если он не позволит снять себя с регистрации, то у Шария есть все шансы пройти в одиночку. И это было бы выгоднее, чем устраивать братскую могилу.

- Адвокат Андрей Гожый в интервью нашему изданию сказал, что закрытие телеканалов стало, в частности, наказанием данным СМИ и за их «оппортунистическую и соглашательскую политику». Под этим он имел в виду, что, когда летом прошлого года так же по указу Зеленского был закрыт канал КРТ, это СМИ не получило поддержки ни от общественности, ни от коллег. И, по его словам, тогда власти поняли, что в Украине очень рыхлое гражданское общество и отсутствует журналистская солидарность. Существует ли действительно такая проблема?

— Да, существует. Запад со времен перестройки шаг за шагом, используя неправительственные организации, формировал целый класс журналистов. Я помню, как потихоньку начиналась украинизация, как тяжело было найти украиноязычных ведущих — их набирали с Западной Украины, американцы поддерживали этих журналистов, формировали пул…

Андрей Золотарев: Новая идеология «Слуги народа» — «Армия, Мова, Вова» © Facebook, Золотарев Андрей

- Есть же, например, Национальный союз журналистов Украины. Может он какими-то юридическими путями через международные инстанции добиться реакции на сложившуюся ситуацию?

— Я боюсь, что Национальный союз журналистов Украины уже не будет в состоянии занимать какую-то непредвзятую позицию. Он будет инструментом сегодняшней политической власти на Украине.

- Как вообще можно объяснить эволюцию Зеленского от такого, скажем так, поборника демократии и справедливости к человеку, не признающему закон?

— Зеленский, как известно, выбирался на лозунгах о мире, и его поддерживали исходя из того, что он принесет мир на Украину. Но оказалось, что не все так просто, и он был на постоянном шпагате: хотел удовлетворить и желание Запада — это непрекращающаяся война с Донбассом для того, чтобы можно было не прекращать санкции против России, — с одной стороны, и желание избирателями мира — с другой. Зеленский выбрал войну, выбрал Запад, потому что он посчитал, что Запад сильнее. Ему благосклонность Запада важнее. И тем самым превратился в дубль Порошенко.

- Многие политологи констатируют, что Зеленский действительно все больше переходит в парадигму Порошенко. Можно ли в этом контексте всерьез рассматривать заявление главы штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова о том, что в случае досрочных выборов в Раду «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а Порошенко — стать премьером?

Олег Неменский: В 2019 году Зеленский открыто обещал избирателям войну в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

А после выборов могут быть самые удивительные коалиции. Несмотря на закрытие телеканалов, после которого ОПЗЖ выходила с лозунгами об импичменте Зеленскому, в большом количестве областных советов коалиции между «Слугой народа» и ОПЗЖ продолжали и продолжают плодотворно работать, они не разрушены.

- Продолжая тему с удивительными коалициями: в одном из последних интервью у главы Офиса Зеленского Андрея Ермака спросили, может ли быть сформирована коалиция «Слуги народа» с «Батькивщиной», и он ответил, что «все возможно». Значит, такой вариант объединения тоже реален?

— Реален, и сейчас Юлия Тимошенко очень активно предлагает себя Зеленскому почти премьером. И если «Слуга народа» будет терять свои голоса, своих депутатов, если не будет найден компромисс с [бизнесменом Игорем] Коломойским, то вполне возможно создание некой коалиции, в которую будет входить и «Блок Юлии Тимошенко» для того, чтобы сохранять большинство в парламенте.

- Кто был бы лучшим премьером для Зеленского — Порошенко или Тимошенко?

— Что Порошенко, что Тимошенко — зубры украинской политики. И при том, и при другом премьере Зеленский превратится в некое подобие [третьего президента Виктора] Ющенко — очень слабый президент при сильном премьере просто потеряется. Именно это сдерживает сейчас Зеленского от принятия решения по Тимошенко.