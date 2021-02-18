Единственно возможный способ сохранить российско-белорусскую интеграцию состоит в том, чтобы сесть, договориться, разделить рынки и торговать друг с другом, наращивая объёмы взаимной торговли товарами высокого передела. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан Семен Уралов выразил мнение, что Москве необходимо закрепляться на рынках союзников с товарами с высокой добавленной стоимостью, чтобы, условно говоря, Россия закупала БелАЗов на 100 млн долларов, а Минск — российские турбины.

Эксперт подчеркнул, что Россия-2021 и Россия-2010 очень отличаются, но в Белоруссии это не могут понять.

«Десять лет назад философия российской бюрократии была простая: продадим нефть и газ задорого, всё остальное купим. С 2014 года эта формула дала сбой, зато теперь подход другой: импортозаместим всё, что необходимо», — указал Лизан.

Поэтому если Минск не хочет стать импортозамещаемым, то ему нужно быть в авангарде интеграции, а не продолжать эксперименты с политической и экономической многовекторностью, особенно если они изначально были обречены на провал, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.