Украинская исполнительница в стиле рэп Alyona Alyona призналась, что огромное влияние на ее мировосприятие имеют книги. Какие именно произведения изменили жизнь артистки в прошлом году, она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram 17 февраля

По словам девушки, книги позволяют ей лучше воспринимать и структурировать информацию, чем те же самые данные, мысли и выводы, которые можно услышать от других людей, поэтому она предпочитает читать.

Читающая рэп на уроках украинка стала учителем года © Facebook, Ольга Халепа Лорана Гунеля. Девушка уверена, что это произведение «способно вытащить человека из пустых надежд и помогает не потерять себя».

На втором месте ее личного рейтинга оказалась «Осиная фабрика» Иэна Бэнкса. Эту книгу рэперша назвала полезным чтивом «не для слабонервных». Замыкает топ рейтинга «Гвенди и ее шкатулка» Стивена Кинга и Ричарда Чизмара.

Подписчики рэперши заметили, что за последнее время она действительно изменилась в лучшую сторону, девушка призналась, что спустя долгое время одиночества наконец нашла мужчину по душе.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes «30 до 30» в двух категориях — «Развлечения» и «Знаменитости».