Украинская певица Аlyona Аlyona 14 февраля в своем Instagram сделала признание, что нашла мужчину по душе, а помог этому снег. Девушка опубликовала общие снимки с молодым человеком

Однако на фотографиях увидеть мужчину не удастся: он искусным образом скрыт фотографом то за чтением газеты, то на стремянке в попытке сменить лампочку. Не назвала исполнительница и имени своего нового возлюбленного, но кое-что о нем все-таки рассказала.

«Я познакомилась с ним: не старше, не больше, не статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью», — написала рэперша.

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«Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Я не могла понять, почему. На это он ответил: "Ты — женщина в теле. Спустя годы, когда тебе будет за 40, у тебя начнутся серьезные проблемы со здоровьем. А я молодой, горячий — и не хотел бы, чтобы в будущем мне пришлось за тобой присматривать, по больницам возить», — вспомнила Аlyona Аlyona.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes «30 до 30» в двух категориях — «Развлечения» и «Знаменитости».