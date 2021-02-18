Если будет создано Союзное государство, то россияне и белорусы будут являться гражданами одного государства и обладать равными правами. Поэтому и белорусы, и граждане России смогут влиять на политику СГ. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко готовится к новому шантажу в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

Это будет значить, пояснил эксперт, что люди смогут приехать в Россию и влиять на политику здесь, и смогут голосовать в России, несмотря на то что являются гражданами другой страны, которая по всем параметрам уступает Российской Федерации.

«Не жалуются же жители какого-либо штата на то, что их мнение учитывалось в меньшей степени, потому что у них меньше выборщиков в Коллегии выборщиков США. Когда-то систему непрямых выборов в США создавали именно для того, чтобы штаты более населенные не смогли нанести ущерб менее населенным. Тем не менее количество выборщиков в разных штатах отличается в зависимости от веса этого штата, его населенности, вклада в общий бюджет и так далее», — отметил Безпалько.

В любом случае обсуждать это еще рано, по той простой причине, что Союзное государство не состоялось, а президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривал имитацию Союзного государства исключительно как способ получать ресурсы от России, добавил политолог.

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