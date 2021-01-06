Делегатами Всебелорусского народного собрания станут люди, абсолютно лояльные Александру Лукашенко, прогнозирует политолог Богдан Безпалько

Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание пройдёт 11-12 февраля. По его словам, избрание делегатов началось уже с 29 декабря

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Богдан, какие вопросы будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании? И как это повлияет на политический климат в стране?

— Лукашенко собирается организовывать Всебелорусское народное собрание исключительно как имитацию транзита власти. В реальности это будут люди, которые ему абсолютно лояльны, которых тщательно отберут.

Другое дело, что не совсем понятен статус всебелорусского народного собрания. Где оно присутствует в конституции Белоруссии, в законодательстве?. Это что-то вроде народного вече, которое когда-то было в Новгороде Великом? Но ведь там тогда не было ни официального оформления государства в виде основного закона, ни каких-либо других, современных нам форм государственной жизни.

Непонятно, на каком юридическом основании будут претворяться в жизнь решения этого собрания. Совершенно очевидно, что даже если бы туда приехало 100 тысяч человек, что физически невозможно, они не могут представлять всех граждан Белоруссии.

Так что цель Лукашенко понятна и очевидна, а инструментарий не совсем понятен. Отчасти это напоминает референдум Зеленского, который он проводил вместе с местными выборами. Привлечь внимание, повысить лояльность, сымитировать бурную деятельность, но не более того.

План Лукашенко. Президент Белоруссии объявил дату Конституционного собрания © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк - Но возможно именно на этом собрании будет принято решение о референдуме, на который будет вынесен проект новой конституции?

— Возможно, но на каком основании именно решение Всебелорусского народного собрания должно быть определяющим? Почему это решение не принимает парламент, президент? Почему на каких-то других правовых основаниях не объявить о необходимости референдума?

Это какой-то управляемый подконтрольный майдан, только полностью подконтрольный и лояльный: вот, я собрал толпу людей. Каждый приехал из своего района, и вот мы решили провести референдум?

Я тоже могу собраться с друзьями и провести референдум, например, о соединении Белоруссии и России в одно Союзное государство. Убежден, что если бы у меня были более мощные финансовые и технические возможности, то на наше предложение откликнулось бы гораздо большее число белорусов без всякого давления, как и граждан России.

- Существует мнение, что таким образом власти Белоруссии собираются реализовать китайский вариант политической системы, где действует Всекитайское собрание народных представителей. Удастся ли им это?

— Это зависит от ряда факторов, которые мы можем не просто не учитывать, а даже не знать об их существовании. Но в любом случае сравнивать Белоруссию с Китаем является большим преувеличением.

Китай — это государство, которое обладает совершенно другим менталитетом своих граждан, мощнейшими финансовыми ресурсами, которое ни от кого не зависит. Которое не то, что не поддается внешнему влиянию, а само способно оказывать мощнейшее влияние в глобальном масштабе.

А Белоруссия… Я не думаю, что это получится у Александра Григорьевича.

Китай: сфера сопроцветания для России и угроза для США © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк - А какая бы модель подошла бы Белоруссии, учитывая ее ментальные, исторические особенности, связи с Россией?

— Я бы выступил за Союзное государство с двухпалатным парламентом, может быть, даже трехпалатным, учитывая масштаб Союзного государства. Третьей палатой могла на правовой основе какое-нибудь народное представительство. У нас в России, например, существует Общественная палата, можно было бы создать что-нибудь подобное.

Конечно, это сильная президентская власть, но власть, которая дополняет парламентскую, и обе они создают ту систему сдержек и противовесов, о которой говорит Путин.

Но выбирать должны сами белорусы. Я бы выступал за такую модель, чтобы учитывались интересы каждой группы, но вместе с тем учитывалось бы и влияние этой группы, ее вклад в развитие государства, экономики, армии, культуры. А уже потом привести это к балансу, который бы отражал интересы всего Союзного государства в целом.

Но если это не состоится, то после ухода Лукашенко, что неизбежно, белорусы рано или поздно придут к несколько охлократической парламентской демократии. Вряд ли они будут терпеть президента, который будет обладать такими полномочиями как сейчас.

У Лукашенко сейчас полномочия не президента восточнославянской республики. У него полномочия фараона, персидских царей, что-то в этом роде.

Что мешает создать реальное Союзное государство Белоруссии и России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк - Белорусы опасаются, что в парламенте Союзного государства они не получат должное количество представителей…

— Если будет создано Союзное государство, то мы все будем являться гражданами одного государства. У нас сейчас нет института гражданства Союзного государства, но если мы будем обладать равными правами, то и белорусы, и граждане России смогут влиять на политику СГ.

Это будет значить, что люди смогут приехать в Россию и влиять на политику здесь. Они смогут голосовать в России, несмотря на то, что являются гражданами другой страны, которая по всем параметрам уступает Российской Федерации.

Не жалуются же жители какого-либо штата на то, что их мнение учитывалось в меньшей степени, потому что у них меньше выборщиков в Коллегии выборщиков США. Когда-то систему непрямых выборов в США создавали именно для того, чтобы штаты более населенные не смогли нанести ущерб менее населенным. Тем не менее количество выборщиков в разных штатах отличается в зависимости от веса этого штата, его населенности, вклада в общий бюджет и так далее. Дзермант: В вопросе реформ Белоруссия пойдёт по собственному пути © Facebook, Алексей Дзермант

В любом случае обсуждать это еще рано, по той простой причине, что Союзное государство не состоялось. Если у нас появится возможность поговорить о том, каким должно быть это государство, убежден, что мы придем к общему мнению. Проблема в том, что Лукашенко рассматривал имитацию Союзного государства исключительно как способ получать ресурсы от России, как инструмент паразитирования на теле России. При этом никакой интеграции он допускал.

Если у нас будет реальная интеграция во всех областях, мы найдем способ ликвидировать опасения белорусов, о которых вы говорите. Но это точно не должен быть Лукашенко, это должны быть какие-то другие белорусы. Если они будут повторять Лукашенко, то Союзное государство опять не состоится.