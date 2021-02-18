Прогнозы относительно будущего Белоруссии в 2021 году могут быть самими оптимистичными. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Зеленский воспроизводит большую часть политики Порошенко © РИА Новости, Александр Натрускин

«Это, конечно, не значит, что она немедленно прекратится, но это значит, что будут искать какие-то новые рецепты давления на мозги. Но это требует времени. Но вот этим временем, я думаю, руководство Белоруссии распорядится грамотно», — считает Вассерман.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.