Этот оптимизм основывается на том, что Белоруссия выдержала натиск смуты, хотя полностью она никуда не исчезла, пояснил эксперт.
«Это, конечно, не значит, что она немедленно прекратится, но это значит, что будут искать какие-то новые рецепты давления на мозги. Но это требует времени. Но вот этим временем, я думаю, руководство Белоруссии распорядится грамотно», — считает Вассерман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.