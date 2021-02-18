Самая главная ошибка белорусского госаппарата состоит в том, что он расслабленно подошел к выборам. Была иллюзия, что они пройдут спокойно, что Запад не вмешается. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру

«Первоначальная реакция на ковид объяснима, то есть «люди, не подымайте панику, мы справимся, не нужно закрываться». Во многом это подтвердилось, но, наверно, информационно, политически это решение нужно было преподносить по-другому, более тщательно и продуманно, чтобы люди доверяли государству», — отметил Дзермант.

К тому же, по его словам, с точки зрения политтехнологий власть оказалась не готова к появлению трех лидеров у оппозиции, сначала мужчин (Сергей Тихановский, Валерий Цепкало, Виктор Бабарико), а потом женщин (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова).

«Наверно, никто не ожидал от Тихановской такой прыти, а это все следовало бы просчитывать, и политический штаб следовало бы укреплять серьезными консультантами, которые бы понимали, к чему тот или иной вариант событий приведет. Часто было впечатление, что власть действует в последний момент решительными методами, которых можно было бы избежать, если бы заранее все продумывалось», — указал политолог.

Наконец, на пользу белорусской власти не пошел и затяжной спор с Россией в вопросе интеграции, поскольку нужно было найти договоренности заранее, чтобы к выборам подойти с ясной картиной, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.