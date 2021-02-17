Общественный деятель Михаил Чокнадий из города Свалява в Закарпатской области начал собирать подписи за отставку президента Украины Владимира Зеленского и парламента страны. Об этом 17 февраля он сообщил в Facebook

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«25 января состоится сессия Закарпатского областного совета. В наших планах собрать до 25 февраля 100 000 подписей закарпатцев, которые станут причиной для того, чтобы Закарпатский областной совет выдвинул недоверие президенту Украины и ВРУ», — написал Чокнадий.

Активист отметил, что это якобы поможет «в спасении страны, пока есть что спасать».

Чокнадий в 2019 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Зеленского по избирательному округу №70. Он отметил, что сбором подписей он «исправляет свою ошибку, которую допустил в 2019 году».