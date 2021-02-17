Украинский парламент утвердил в первом чтении законопроект, которым предлагается легализовать в стране деятельность частных детективов. Трансляцию заседания 17 февраля вел телеканал «Рада»

Детектив из запасников Эрмитажа в экспозиции музея Ханенко © предоставлено автором

Частным детективом может быть гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности «правоохранительная деятельность». Необходимо владеть государственным языком, иметь стаж работы в области права или правоохранительной деятельности три года.

Также необходимо пройти соответствующее обучение и получить свидетельство о праве на деятельность.

Согласно документу детективом не может стать человек с непогашенной судимостью, состоящий на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях, недееспособный или человек с ограниченными возможностями и бывший детектив в течение двух лет после увольнения.

«Дана» против «Богданы» и другие детективные сюжеты украинской оборонки © commons.wikimedia.org, Adam Hauner

В апреле 2017 года Рада легализовала работу частных детективов, однако пятый президент Петр Порошенко ее ветировал. В настоящее время на Украине этот вид услуг на законодательном уровне никак не определен, однако детективная деятельность указана в классификаторе видов экономической деятельности от 2010 года как один из видов хозяйственной деятельности.