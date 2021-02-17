Закон предлагает определить виды детективных услуг, квалификационные требования к частным детективам, а также основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков подобных услуг.
Частным детективом может быть гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности «правоохранительная деятельность». Необходимо владеть государственным языком, иметь стаж работы в области права или правоохранительной деятельности три года.
Также необходимо пройти соответствующее обучение и получить свидетельство о праве на деятельность.
Согласно документу детективом не может стать человек с непогашенной судимостью, состоящий на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях, недееспособный или человек с ограниченными возможностями и бывший детектив в течение двух лет после увольнения.
Предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности. При Кабмине предлагают создать Комиссию по рассмотрению жалоб на действия частных детективов.
В апреле 2017 года Рада легализовала работу частных детективов, однако пятый президент Петр Порошенко ее ветировал. В настоящее время на Украине этот вид услуг на законодательном уровне никак не определен, однако детективная деятельность указана в классификаторе видов экономической деятельности от 2010 года как один из видов хозяйственной деятельности.