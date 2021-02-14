По словам диетолога, при нехватке жиров человеку обычно хочется быстрых углеводов — сладостей и мучного. Если в этот момент употребить жиры, то организм перестанет испытывать недостаток энергии и неуемный аппетит пройдет. А вот если продолжать есть сладкое, то от аппетита и как следствие лишнего веса будет избавиться все сложнее.
«И уже через пару часов мы снова сильно хотим кушать и снова едим быстрые углеводы. Как результат — мы набираем вес. Кроме того, жиры участвуют в метаболизме, обмене веществ, и, когда мы их ограничиваем, он нарушается. Впоследствии похудеть будет сложнее», — объяснила Фус.
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Полезные жиры содержатся в таких продуктах, как семечки, орехи и растительное масло. Диетолог посоветовала ежедневно съедать по столовой ложке такой пищи.