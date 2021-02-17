Санкции ЕС в отношении белорусского руководства носят характер, который, с одной стороны, показывает усилия по защите прав и свобод граждан, а с другой — никоим образом не сказывается на экономическом положении властей. Об этом рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Баранчик рассказал, благодаря чему белорусские протесты продержались три месяца © Facebook, Юрий Баранчик

«Когда граждане возмущаются тем, что РФ не поддерживает протесты, нужно понимать, что если Россия вмешается, то Британия, США и ЕС по-новому наладят белорусскую многовекторность. России это не нужно», — пояснил Баранчик.

Москва не принимает никаких мер, которые бы шли вразрез с сентябрьскими договоренностями двух лидеров в Сочи, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.